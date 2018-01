Il sindaco Raggi al Circo Massimo | ' Auguri a tutti | che Roma possa sentirsi una

Capodanno - il sindaco Raggi firma l'ordinanza anti-botti : divieto assoluto il 31 dicembre e il 1° gennaio - multe da 25 a 500 euro : divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché in libera vendita per 48 ore (31 dicembre e 1° gennaio). È quanto si ...

Rifiuti - scontro a distanza fra Virginia Raggi e il sindaco di Parma Pizzarotti : 'Se ho qualcosa da dire io lo dico in faccia' : Io sento su di me, sulla mia giunta e sui consiglieri tutta la responsabilità di mettere in atto una politica sociale che deve tenere conto delle diverse necessità, dei disagi e delle urgenze sociali.

Rifiuti - polemica tra Virginia Raggi e sindaco di Parma Pizzarotti : "Io le cose le dico in faccia" : Il sindaco di Parma sabato aveva dichiarato che si sarebbe aspettato una telefonata dalla prima cittadina della Capitale

Roma - M5s chiede a Fucci di dimettersi da città metropolitana : lui si rifiuta. Raggi gli ritira deleghe da vicesindaco : Il Movimento 5 stelle ha chiesto le dimissioni dalla città metropolitana di Roma a Fabio Fucci, sindaco di Pomezia che ha da poco annunciato correrà per il terzo mandato con una lista civica. Il primo cittadino si è rifiutato e ha invece accettato di riconsegnare le deleghe da vicesindaco. In un primo momento era sembrato che la decisione in proposito fosse stata rimandata. “Oggi nel corso della riunione della maggioranza M5s della città ...

Roma - M5s chiede a Fucci di dimettersi da città metropolitana : lui si rifiuta. Raggi gli ritira deleghe vicesindaco : Il Movimento 5 stelle ha chiesto le dimissioni dalla città metropolitana di Roma a Fabio Fucci, sindaco di Pomezia che ha da poco annunciato correrà per il terzo mandato con una lista civica. Il primo cittadino si è rifiutato e ha invece accettato di riconsegnare le deleghe da vicesindaco. In un primo momento era sembrato che la decisione in proposito fosse stata rimandata. “Oggi nel corso della riunione della maggioranza M5s della città ...

Raggi 'grazia' il sindaco di Pomezia : 'Graziato', almeno fino a oggi. Fabio Fucci, sindaco M5S di Pomezia nell'occhio del ciclone per la volontà espressa di ricandidarsi la terza volta alla carica di primo cittadino , mantiene la delega ...

VIRGINIA RAGGI/ Video : 'Roma - non mi ricandido a sindaco - arrivare viva a fine mandato sarebbe un successone" : VIRGINIA RAGGI, Video: 'non mi ricandido a Sindaco di Roma, arrivare viva alla fine della legislatura sarebbe già un bel successone'. Il codice M5s.

Raggi : “Non mi ricandiderò a sindaco di Roma” : “In base alla regola dei due mandati, direi di no”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a chi le chiedeva se intendesse ricandidarsi a termine della consiliatura, a margine di una conferenza in Campidoglio. Poi rispetto all’ipotesi che si modifichino le regole del M5s, che prevede un massimo di due mandati, Raggi ha detto: […] L'articolo Raggi: “Non mi ricandiderò a Sindaco di Roma” sembra essere il primo su NewsGo.

VIRGINIA RAGGI/ Video : "Roma - non mi ricandido a sindaco - arrivare viva a fine mandato sarebbe un successone” : VIRGINIA RAGGI, Video: "non mi ricandido a Sindaco di Roma, arrivare viva alla fine della legislatura sarebbe già un bel successone". Rispetta il codice M5s e striglia il Sindaco di Pomezia(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 19:07:00 GMT)

Raggi : "Non mi ricandido a sindaco di Roma" (LaPresse) : Virgina Raggi non si ricandiderà a sindaca di Roma. "In base alla regola dei due mandati direi di no", spiega la prima cittadina a margine di una conferenza stampa in Campidoglio. "Intanto direi che ...

Virginia Raggi : «Non mi ricandido a sindaco di Roma» : Niente secondo mandato. Virginia Raggi, a quanto pare, non si rincandiderà a sindaca di Roma. Lo annuncia lei stessa, dopo una conferenza stampa in Campidoglio. «In base alla regola dei due mandati, direi di no» risponde ai giornalisti che le chiedono se abbia intenzione di ricandidarsi. Il caso è nato dopo che Fabio Fucci, sindaco M5S di Pomezia, è entrato in rotta con il Movimento proprio perché vuole ricandidarsi. «La regola è chiara e ce la ...

La Raggi alza bandiera bianca : "Non mi ricandiderò a sindaco" : Con tre anni e mezzo di anticipo sulla fine della consiliatura, Virginia Raggi annuncia che non si ricandiderà alla poltrona di sindaco di Roma. La prima cittadina lo ha affermato oggi a margine di ...

Roma. Virginia Raggi non si ricandiderà a sindaco : Il sindaco Virginia Raggi a fine mandato non si ricandiderà. Ciò in base alla regola sottoscritta con il M5s secondo cui non si possono sottoscrivere più di due mandati elettivi. L’annuncio della sindaca grillina arriva dopo il caso di Fabio Fucci,…Continua a leggere →

La Raggi alza bandiera bianca : Non mi ricandiderò a sindaco : Con tre anni e mezzo di anticipo sulla fine della consiliatura, Virginia Raggi annuncia che non si ricandiderà alla poltrona di sindaco di Roma.La prima cittadina lo ha affermato oggi a margine di una conferenza stampa tenuta in Campidoglio: "In base alla regola dei due mandati direi di no - ha spiegato - La regola è chiara e ce la siamo data. Già arrivare viva alla fine di questo mandato sarà un grandissimo successo", ha ...