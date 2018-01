Il quarto giorno di proteste in Iran

Iran - emergenza smog a Teheran : scuole chiuse per il quarto giorno consecutivo : Le scuole di Teheran (Iran) sono chiuse oggi per il quarto giorno consecutivo a causa degli altissimi livelli di inquinamento atmosferico: la concentrazione di particelle fini (PM2,5) nell’aria era ancora in aumento mercoledì mattina, con picchi di 181 microgrammi per metro cubo in alcune zone della capitale (il limite massimo consentito per l’OMS è di 25 microgrammi per metro cubo). Le autorità hanno raccomandato alle persone più ...