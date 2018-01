: Il moralismo alla Furore ferma il futuro - AdrMontanaro : Il moralismo alla Furore ferma il futuro - jabbaTM : @Yi_Benevolence Al inizio mi piaceva come giornale sembrava una voce fuori dal coro, poi è diventata la solita merd… - VELOSPORT1960 : La propaganda dei partiti politici populisti, come il Movimento 5 stelle, fa uso sistematico della disinformazione… - ScrivoArte : RT @RosannaAvella: Un Oscar alla carriera per colui che riesce ad innescare sensi di colpa nel prossimo,coprendosi dietro al paravento… - RosannaAvella : Un Oscar alla carriera per colui che riesce ad innescare sensi di colpa nel prossimo,coprendosi dietro al parav… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 1 gennaio 2018), meglio sarebbe stato titolarlo in modo letterario e cioè «Grappoli di ira» (The Grapes of Wrath, 1939), di John Steinbeck (1902-68), è considerato un capolavoro della letteratura americana. Secondo me non lo è. Si tratta più o meno di un reportage sulla condizione dei piccoli proprietari terrieri del Midwest ai tempi della depressione. Con un stile che oggi si potrebbe direReport o alle Iene, e cioè moralistico, e con una tesi da dimostrare, si racconta la triste epopea di una famiglia che perde tutto. Ericerca dell'Eldorado, attraverso la Route 66, cerca fortuna in California. I piccoli proprietari spogliati di tutto sono onesti, lavoratori, saggi e uniti ai valori della famiglia. Incontrano un mondo di tremendi capitalisti, cattivi, avidi, sfruttatori e assassini. Assistiti da una banda di sceriffi corrotti e violenti. In, vincono i ...