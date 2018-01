Il moralismo alla Furore ferma il futuro

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Oggi come allora siamo in un momento in cui il mondo sta cambiando. La rivoluzione digitale ha lo stesso effetto dirompente che la meccanizzazione ha avuto nell'agricoltura. Rischia di creare nuovi ...

Altre notizie : Il moralismo alla ...

, meglio sarebbe stato titolarlo in modo letterario e cioè «Grappoli di ira» (The Grapes of Wrath, 1939), di John Steinbeck (1902-68), è considerato un capolavoro della letteratura americana. Secondo me non lo è. Si tratta più o meno di un reportage sulla condizione dei piccoli proprietari terrieri del Midwest ai tempi della depressione. Con un stile che oggi si potrebbe direReport o alle Iene, e cioè moralistico, ...