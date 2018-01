: Il mio metodo: 90% di fatti 10% di fantasia - AdrMontanaro : Il mio metodo: 90% di fatti 10% di fantasia - SabaClaudia85 : RT @AdvertIvan: TRE COSE CHE UN BUON NETWORKER DEVE AVERE: DISTRIBUTORI, CLIENTI E UN BUON METODO PER TROVARLI. VISITA IL MIO SITO, TI SARA… - TizianoDicicco : RT @AdvertIvan: TRE COSE CHE UN BUON NETWORKER DEVE AVERE: DISTRIBUTORI, CLIENTI E UN BUON METODO PER TROVARLI. VISITA IL MIO SITO, TI SARA… - sb7013 : RT @AdvertIvan: TRE COSE CHE UN BUON NETWORKER DEVE AVERE: DISTRIBUTORI, CLIENTI E UN BUON METODO PER TROVARLI. VISITA IL MIO SITO, TI SARA… - ClauAgo1 : RT @AdvertIvan: TRE COSE CHE UN BUON NETWORKER DEVE AVERE: DISTRIBUTORI, CLIENTI E UN BUON METODO PER TROVARLI. VISITA IL MIO SITO, TI SARA… -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Barbara Frale (classe 1970) è una storica e archivista nota, soprattutto, per i suoi studi sui templari come I Templari e la Sindone di Cristo (il Mulino, 2009) o La leggenda nera dei Templari (Laterza, 2016). Ora però ha deciso di dedicarsi anche al romanzo storico. Sarà a breve in libreria il suo I sotterranei di Notre-Dame (Newton Compton) di cui in queste pagine presentiamo un estratto. Il romanzo è ambientato nell'epoca più studiata dalla Frale, quella di Filippo il Bello, re di Francia, e di papa Bonifacio VIII.Professoressa Frale, perché una storica si dedica al romanzo?«Come tutti gli storici, mi trovo spesso a fare un lavoro che somiglia a quello del detective. Per scrivere i saggi bisogna attenersi soltanto ai documenti, alle prove certe. A tutti gli storici capita di arrivare in un vicolo cieco, magari sentono che una vicenda è andata in un certo modo, ma la ...