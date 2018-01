Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha tenuto un discorso con aperture e minacce insieme

Le cose che non sapete sul dittatore nordcoreano : Ormai da mesi il dittatore nordcoreano #Kim Jong-un è frequentemente sulle prime pagine della cronaca mondiale, tra test missilistici, minacce e un botta e risposta con Donald Trump che non sembra avere fine. L'ultima provocazione del despota risale a sabato, quando ha affermato che il presidente statunitense starebbe implorando una guerra nucleare [VIDEO]. In un comunicato divulgato dal portavoce del ministero degli Esteri nordcoreano Trump è ...