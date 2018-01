: Il dispetto della Befana - StraNotizie : Il dispetto della Befana - iris_versari : @senzasinistra @pepe_guglielmo @mnlfarmacisti @ale_petraglia @DanielaMondorff @mare_62 @Nath67Lic @VKelly80… -

Leggi la notizia su adnkronos

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Arriva la, con il suo carico di doni e dolcetti per i bambini buoni, e carbone per i meno buoni. E pioggia per tutti: buoni e cattivi . Si avvicina infatti un intenso fronte perturbato, foriero ...