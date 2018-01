Il discorso di Mattarella | l' appello ai giovani e il richiamo ai partiti

Il discorso di fine anno di Mattarella : 'Continui l'impegno per la ricostruzione del Centro Italia dal terremoto' Il presidente della ... : 'Vicinanza' a tutti coloro che vivono le festività in condizioni di disagio, 'per le conseguenze dei terremoti che hanno colpito larga parte dell'Italia centrale. Gli interventi per la ripresa e la ...

Mattarella - il discorso di fine anno : L'autentica missione della politica consiste, proprio, nella capacità di misurarsi con queste novità, guidando i processi di mutamento. Per rendere più giusta e sostenibile la nuova stagione che si ...

Lavoro - fiducia nei giovani e realismo nel discorso di fine anno di Mattarella : Il Presidente ha invitato i partiti a guardare al futuro e gli elettori a scriverlo con il loro voto. Ha ribadito come il Lavoro sia la priorità. 'E' la più grande questione sociale' ha ricordato il ...

L'ipocrita Mattarella ed il suo richiamo alla responsabilità nei confronti della Repubblica nel discorso di fine d'anno : E secondo Mattarella, il cui ruolo dovrebbe essere quello di richiamare la politica al rispetto delle regole, l'aver ignorato che tali regole venissero rispettate da Governo e Parlamento sarebbe ...

Cosa ha detto Sergio Mattarella nel discorso di fine anno : Le elezioni si avvicinano e il voto del 4 marzo deve essere visto come "una pagina bianca": ora la penna passa prima agli elettori, anche ai giovani diciottenni che votano per la prima volta. E alle ...

Lavoro - solidarietà e responsabilità : le chiavi del discorso di Mattarella Video : Come da tradizione, il presidente della Repubblica si è rivolto al Paese con il discorso di fine anno. Un anno difficile, quello finito ieri: il 2017 è stato pieno di sfide: negli ultimi giorni il panorama politico si è mosso più degli ultimi mesi, con le non dimissioni del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, lo scioglimento delle Camere e l’annuncio delle #Elezioni politiche a marzo. Tutto si sapeva gia' prima della notte di capodanno ...

L'analisi La pagina bianca di Mattarella - la nuova vita di Grillo e il contro-discorso di Salvini. Ecco la sfida di Capodanno : La parte politica, le pagine di parlamentari ed amministratori eletti, sarà solo ed esclusivamente sul blog delle Stelle. "Io - ha detto Grillo - andrò un po' in giro per il mondo con video, ...

Il discorso di fine anno di Mattarella : 'La priorità deve essere il lavoro - fiducia nei giovani' : Il Presidente della Reppubblica ha invitato i partiti a guardare al futuro e gli elettori a scriverlo, ribadendo che il lavoro 'è la più grande questione sociale'. Poi un pensiero ai diciottenni che ...

Il video del discorso di fine anno di Sergio Mattarella : È durato poco più di 10 minuti e ha riguardato le elezioni e il rapporto tra politica e futuro The post Il video del discorso di fine anno di Sergio Mattarella appeared first on Il Post.

discorso di Mattarella - il presidente ricorda le vittime dell'alluvione di Livorno : Livorno, 31 dicembre 2017 - Cita anche l'alluvione di Livorno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo Discorso di fine anno rivolto agli italiani a reti unificate. In un passo del ...

Politica - Guarda al futuro il discorso di fine anno del presidente Mattarella : 'L'autentica missione della Politica continua il presidente consiste, proprio, nella capacità di misurarsi con queste novità, guidando i processi di mutamento. Per rendere più giusta e sostenibile la ...

discorso di fine anno : solo 10 minuti per Mattarella - ma non è record : Come ogni 31 dicembre, il presidente della Repubblica è entrato nelle case degli italiani per il consueto Discorso di fine anno . Una tradizione che il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha rispettato ...

Sergio Mattarella - il discorso di fine anno : 'Andate a votare' : L'importanza della Costituzione, del voto, dell'ambiente e del lavoro. Sono questi i temi toccati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno . Dieci minuti in cui ...