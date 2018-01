Il Capodanno da Record di Prato Nevoso

Record di concerti di Capodanno di Ermal Meta in giro per l’Italia : si chiude un’annata d’oro : I concerti di Capodanno di Ermal Meta segnano un nuovo Record. L'artista di Fier sarà infatti impegnato in ben 3 concerti in sole 24 ore, tra Bologna, Firenze e Pescara. Un vero primato, quello del cantautore albanese, che apre la nuova annata musicale con una maratona di live in giro per l'Italia. Sembrava impossibile che potesse essere presente a Bologna e Firenze, eppure è stato davvero così. Ermal Meta prenderà parte al Capodanno di ...

Freddo record nel nord degli Stati Uniti : Capodanno a Times Square al gelo : Gli Stati Uniti sono stretti nella morsa del Freddo: record nel nord del Paese, in Minnesota, dove la colonnina di mercurio è scesa fino a -38,3°C (a International Falls, il precedente record era di -35,5°C nel 1924). Freddo e il vento col passare dei giorni si sposteranno a sud e a est, cosa che fa presagire un Capodanno gelido in molte zone degli Stati Uniti. A New York ad esempio, non si supererà il record di -20°C del 1918, ma al momento dei ...

Il Capodanno Record dell'agriturismo : Quello che sta arrivando sarà il Capodanno record per l'agriturismo. Sono oltre 250mila gli ospiti attesi a tavola per fine 2017 e inizio 2018 nelle aziende di agriturismo italiane, in cerca buona ...

City - botti prima di Capodanno : uno strano record lo accomuna al Wolverhampton... : Guardiola e il Manchester City macinano record. Le vittorie consecutive, il numero di gol, il confronto con gli altri attacchi delle big europee. Tra i tantissimi primati, i Citizens hanno raggiunto ...

Coldiretti : Natale e Capodanno con record brindisi di spumante italiano nel mondo : (Teleborsa) - Lo spumante italiano alla conquista le tavole del mondo con l'aumento dell'11% nelle bottiglie spedite all'estero. Si profila così un Natale e Capodanno 2018 da record storico per ...

