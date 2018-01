Il 2018 per fermare il declino della Provincia Granda | prima quasi impercettibile e ora

FELICE ANNO NUOVO! CAPODANNO 2018/ Video - immagini e frasi di auguri : il regalo della Superluna : FELICE ANNO NUOVO! CapodANNO 2018, auguri buone feste: Video, immagini e frasi da film e canzoni. I consigli per inviare messaggi originali.

Quando iniziano i saldi invernali 2018 - regione per regione : Lo stesso giorno in tutte le regioni, tranne tre The post Quando iniziano i saldi invernali 2018, regione per regione appeared first on Il Post.

I fatti salienti del 2017 sulle pagine di Marsicalive e gli auguri della redazione per il 2018 : La cronaca politica è stata al centro della scena anche durante il braccio di ferro tra il comune di Luco dei Marsi e il Cam , che ha lasciato con il fiato sospeso la marsica intera per diverse ...

LIVE Sci alpino - City Event Oslo 2018 in DIRETTA : l’anno comincia con un parallelo! Stefano Gross e Chiara Costazza per la sorpresa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del City Event di Oslo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. L’anno solare incomincia nella capitale norvegese, spettacolo assicurato sulla collina di Holmenkollen, Capodanno davvero con i botti con un bel parallelo in città che divertirà tutti gli appassionati, scontri diretti tra grandi campioni che vorranno farsi strada nel tabellone a eliminazione DIRETTA verso la ...

F1 - Mondiale 2018 : quando le presentazioni delle scuderie? Il calendario e le date. Attesa per Ferrari - Mercedes e Red Bull : Il 25 marzo il Mondiale 2018 di F1 prenderà il via dall’ormai abituale GP d’Australia, nello splendido scenario di Albert Park di Melbourne. Come sempre, nelle settimane che ci separano dal primo semaforo verde della stagione, l’Attesa e la curiosità sono crescenti relativamente alle nuove monoposto. Quest’anno, a differenza di 12 mesi fa, i cambiamenti regolamentari non saranno così radicali, tenendo conto però della ...

Riforma pensioni/ Le novità del 2018 per le donne (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 1 gennaio. I cambiamenti in arrivo con il 2018 riguardanti le donne. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 09:56:00 GMT)

2018 - il mondo ha perso la sua àncora. Ecco cosa ci aspetta nel nuovo anno : I Giochi d’inverno senza la Russia, i Mondiali di calcio senza l’Italia: il 2018 si annuncia, almeno nello sport, come l’anno dei Grandi Assenti. Ma anche la scena politica internazionale presenta, proprio al centro, un grande vuoto: alla governance globale, nella lotta al cambiamento climatico, nella ricerca della pace in Medio Oriente, mancano all’appello gli Stati Uniti, che il presidente Trump sottrae alle responsabilità da Grande Potenza e ...

DOVE LA TERRA SCOTTA/ Su Rai Movie il film con Gary Cooper (oggi - 1 gennaio 2018) : DOVE la TERRA SCOTTA, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 1 gennaio 2017. Nel cast: Gary Cooper e Julie London, alla regia Anthony Mann. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 09:50:00 GMT)

Superlune - eclissi e un cielo rosso fuoco : ecco gli eventi astronomici del 2018 : La notte illuminata da due palle di fuoco nel cielo: si preannuncia come l’evento astronomico dell’anno, l’incontro ravvicinato che il 27 luglio 2018 vedrà protagonisti la Luna e Marte. Dopo due anni di attesa, il Pianeta rosso sarà di nuovo all’opposizione rispetto al Sole e raggiungerà il massimo della visibilità: sarà al fianco del nostro satellite, anche lui rosso per effetto dell’ombra dell’eclissi totale, la prima visibile dall’Italia dopo ...

«Felice anno nuovo!» - gli auguri di Google per il 2018 : Una nuova puntata dei doodle festivi, con dei pinguini che guardano la prima alba del 2018 The post «Felice anno nuovo!», gli auguri di Google per il 2018 appeared first on Il Post.

Basket - Serie A 2018 : 13^ giornata. Brescia riceve Cremona per difendersi dagli attacchi di Avellino e Milano : Il nuovo anno della Serie A di Basket si apre con la 13^ giornata. Dopo gli anticipi che hanno visto i successi di Trento e Reggio Emilia, rispettivamente su Torino e Cantù, il resto del turno verrà completato nella serata del 2 gennaio. Gli occhi saranno puntati sulla capolista Brescia, che sfida in casa Cremona. La Leonessa ha perso una bella occasione nel turno precedente, quando sembrava avere la vittoria in pugno al Forum. Gli ultimi ...

Nuoto : un 2018 di “divertimento” per Federica Pellegrini. Arrivare a Tokyo 2020 senza ambizioni? : Il 2018 è finalmente giunto e in questo primo giorno dell’anno è giusto proiettarsi al futuro a quel che ci aspetta. Nel Nuoto italiano, inutile negarlo, i programmi di Federica Pellegrini sono sempre di grande interesse. La vittoria strepitosa di Budapest e l’oro iridato nei 200 stile libero, piegando l’asso statunitense Katie Ledecky, è stata impresa leggendaria e va da sé che la decisione di abbandonare definitivamente le ...

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 1 gennaio? 2018 : che giornata sarà per Ariete - Toro e tutti gli altri segni? : Oroscopo di PAOLO Fox, 1 gennaio 2018: come sarà questo primo giorno dell'anno? Le previsioni a LtteMiele: Gemelli verso una svolta, Ariete situazioni da chiedere, (Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 08:15:00 GMT)