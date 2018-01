Igor di Budrio | diffuso il video dell' omicidio di Davide Fabbri

Igor il russo - diffuso un nuovo video dell'omicidio di Budrio | Guarda : Nelle immagini dei carabinieri tutte le fasi dell'attacco del killer: l'ingresso nel bar, l'intervento del proprietario, l'inseguimento

Scovati i complici di Igor di Budrio che hanno agevolato la sua latitanza Video : A distanza di quindici giorni dall'arresto di Igor di Budrio ad opera della Guardia Civil spagnola il comandante dei Carabinieri di Bologna annuncia che sono stati individuati i complici del killer, ovvero coloro che hanno agevolato la sua latitanza. Fino a questo momento non ci sono stati arresti e le forze dell'ordine non hanno divulgato alcun dettaglio sulla loro identita', ma le forze dell'ordine dopo lunghe indagini sarebbero riuscite ad ...

Così 'Igor' ha ucciso il barista di Budrio - diffuso video della rapina - : Dalle immagini si vede l'uomo fare ingresso nel bar puntando il fucile contro il titolare, Davide Fabbri, che poi rimarrà ucciso. Il killer è stato arrestato in Spagna il 15 dicembre dopo una fuga ...

Igor il russo e il barista - le immagini dell’omicidio di Budrio : Lo scorso primo aprile Davide Fabbri è stato ucciso nel suo bar a Budrio da Igor il russo. Dopo otto mesi di ricerche, 15 dicembre Norbert Feher è stato arrestato in Spagna.A maggio il Tg1 aveva mostrato in esclusiva le immagini dell'omicidio di Fabbri. Ora anche i carabinieri hanno diffuso il video di quella sera. Le telecamere di sorveglianza interne al locale mostrano tutta la sequenza del delitto (guarda il video).[[video ...

Igor il Russo : approfondimenti e retroscena sulla belva di Budrio Video : Questa la descrizione fatta dagli inquirenti riguardo l'allora latitante #Igor il Russo 41 anni, una descrizione pubblicata ultimamente anche dal settimanale Giallo: Un fantasma, pericoloso e spietato. Un uomo dai mille volti, senza un nome ed un'identita' certa. L'unica cosa che sappiamo è che si tratta di un assassino spietato, capace di uccidere persone innocenti per pochi spiccioli o per un'ora di liberta'. Un uomo dalle molte facce #Igor e ...

Igor di Budrio terrorizza la Spagna anche dal carcere : Che Norbert Fehrer sia dotato di grandi capacita' criminali e un addestramento militare non è una teoria, bensì è qualcosa che ha dimostrato sul campo, così come ha dimostrato di essere spietato e pronto a tutto. In Italia dopo aver commesso un duplice omicidio è riuscito a sfuggire ad una imponente caccia all'uomo, riuscendo ad arrivare in Spagna, dove dopo oltre due mesi di latitanza in condizioni degne di una sorta di Rambo [VIDEO] è riuscito ...

Ecco in che condizioni è recluso in Spagna Igor di Budrio Video : Dopo l'arresto le autorita' spagnole hanno disposto misure di detenzione speciali per #Norbert Fehrer, che nel carcere di Alcaniz è sorvegliato a vista da ben due guardie carcerarie in una piccola cella munita di bagno, in modo che non abbia contatti con altri detenuti. La sua cella non viene aperta nemmeno per consegnargli i pasti, e quando esce all'aria aperta nel cortile del carcere - nei momenti previsti dalle regole del penitenziario - la ...

'Igor il russo' arrestato - Budrio tira il fiato : "Finalmente - ma dovevano prenderlo i nostri" : Nella cittadina in provincia di Bologna c'è chi non ci sperava più e chi invece si sentiva comunque al sicuro. Molti interrogativi sorgono sull'efficacia delle ricerche nella 'zona rossa'.

##A Budrio non si esulta per arresto di Igor il russo : Bologna, 15 dic. (askanews) 'Che fosse un delinquente capace di tutto lo sapevamo da otto mesi. E' stato feroce con chi si trovava disarmato di fianco a lui, ma anche davanti ai militari con le ...

Budrio. Igor il russo non verrà processato in Italia : Doccia gelata per Roma. Madrid non consegnerà Igor il russo. L’Italia aveva spiccato un mandato di cattura europeo a carico del killer di Budrio ma l’estradizione verrà sospesa dall’Audiencia Nacional “fino al processo o fino all’esecuzione della pena” per gli omicidi…Continua a leggere →

Arrestato in Spagna Igor il russo. Il killer di Budrio fermato dopo una sparatoria : Igor il Russo, il killer di Budrio, è stato Arrestato nella notte in Spagna, nella zona di El Ventorillo di Teruel, cittadina spagnola dell’Aragona, dopo una sparatoria con la Guardia Civil. Nel conflitto a fuoco sarebbero morte tre persone, fra cui due poliziotti....

Igor il Russo da Budrio a Saragozza : vittime - fuga e ricerche dell’ex militare serbo divenuto pluriomicida : Igor il Russo, che poi era serbo. Un ex militare capace di seminare morte e terrore in Emilia Romagna prima di sparire nel nulla, nonostante una caccia all’uomo senza precedenti. Dopo otto mesi il fantasma è ricomparso. In Spagna, dove è stato catturato non prima di aver lasciato sulla sua strada altri tre morti. Una storia criminale, quella di Norbert Feher, iniziata ad aprile, in un bar di Budrio. Rapina finita male: Davide Fabbri, 52 ...