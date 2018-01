Icardi-Wanda Nara | il bacio hot per Capodanno VIDEO

Wanda Nara su Icardi : ‘Vuole solo l’Inter’. Pace fatta con Maxi Lopez : Sulla storia d’amore con il bomber nerazzurro, Wanda afferma: “Con Mauro è stato un colpo di fulmine totale. Avevo già chiuso con Maxi Lopez prima di conoscerlo. Ero sicura da subito che fosse una cosa seria. Mi fidavo tantissimo di Mauro se no non l’avrei presentato ai miei figli”. Wanda Nara, moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi ha raccontato a Verissimo per la prima volta la sua storia d’amore che tanto fece scalpore ...

WANDA NARA/ “Icardi al Real Madrid? Dipende dalla società - lui resterebbe all'Inter per sempre” (Verissimo) : WANDA NARA è gradita ospite nel salotto di Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin parlerà del suo doppio ruolo di moglie e manager di Mauro Icardi.(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 16:52:00 GMT)

Ora Icardi e Wanda Nara fanno pace con l'ex Lopez : Per anni il litigio tra Wanda Nara, Maxi Lopez e Mauro Icardi ha tenuto banco in Serie A, con strette di mano mancate, frasi al veleno e gesti in campo non troppo signorili tra i due calciatori. Ora la biondissima argentina rivela che la pace è finalmente tornata. Parola di WandaSulle pagine de La Gazzetta dello Sport, la modella spiega che "con Mauro è stato un colpo di fulmine totale. Avevo già chiuso con Maxi Lopez prima di ...

WANDA NARA/ “Con Mauro Icardi è stato un colpo di fulmine totale” (Verissimo) : WANDA NARA è gradita ospite nel salotto di Verissimo. Intervistata da Silvia Toffanin parlerà del suo doppio ruolo di moglie e manager di Mauro Icardi.(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 04:04:00 GMT)

Wanda Nara a Verissimo : 'con Icardi è stato un colpo di fulmine totale' : Wanda Nara smentisce i rumor: 'nessuna crisi con Mauro Icardi' Wanda Nara infastidita dai rumor su una possibile crisi con Mauro Icardi. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, in onda sabato pomeriggio su Canale 5, Wanda Nara è tornata a parlare del proprio amore nei confronti di Mauro Icardi, nei mesi scorsi messo in discussione dal gossip internazionale. Ma così non è, perché ...

Wanda Nara : “Icardi al Real? Né no né sì” : Wanda Nara, moglie e manager di Mauro Icardi, centravanti argentino dell’Inter, è stata intervistata oggi in esclusiva a Verissimo. È stata l’occasione per tornare a parlare del futuro del numero 9 nerazzurro, che da alcune settimane viene accostato insistentemente al Real Madrid. “Il cuore di Mauro e dei nostri bambini è nerazzurro - esordisce la soubrette argentina - . Speriamo stia sempre all’Inter, dipende dalla società. Non si sa ...

Wanda Nara su Icardi : 'Lui vuole l'Inter - ma dipende dalla società. Real Madrid? Non dico di no' : All'inizio, nel mondo del calcio mi guardavano in modo strano, ma molti hanno cambiato idea. Difendo quello che devo difendere, ma con Mauro capocannoniere e con il campionato che sta facendo è ...

Wanda Nara : 'Icardi vuole solo l'Inter - fosse per lui resterebbe a vita. Real? Non dico di no' : All'inizio, nel mondo del calcio mi guardavano in modo strano, ma molti hanno cambiato idea. Difendo quello che devo difendere, ma con Mauro capocannoniere e con il campionato che sta facendo è ...

Wanda Nara su Icardi : 'Vuole restare all'Inter a vita' : All'inizio, nel mondo del calcio mi guardavano in modo strano, ma molti hanno cambiato idea. Difendo quello che devo difendere, ma con Mauro capocannoniere e con il campionato che sta facendo è ...

Inter - Wanda Nara : 'Icardi al Real? Non dico no e nemmeno sì...' : All'inizio, nel mondo del calcio mi guardavano in modo strano, ma molti hanno cambiato idea. Difendo quello che devo difendere, ma con Mauro capocannoniere e con il campionato che sta facendo è ...

Wanda Nara a Verissimo : Icardi - stop figli - Maxi Lopez e il nuovo equilibrio : Wanda Nara sbarca a Verissimo: Maxi Lopez, Icardi e il nuovo equilibrio Wanda Nara sbarca nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. Sabato 16 dicembre, l’ex di Maxi Lopez, che ora condivide l’amore con Mauro Icardi, altro bomber argentino in forza all’Inter, per la prima volta si racconta senza freni. Tanta la carne al fuoco: il […] L'articolo Wanda Nara a Verissimo: Icardi, stop figli, Maxi Lopez e il nuovo equilibrio ...

Wanda Nara : 'Icardi al real? Nè sì - nè no' : All`inizio, nel mondo del calcio mi guardavo in modo strano, ma molti hanno cambiato idea. Difendo quello che devo difendere, ma con Mauro capocannoniere e con il campionato che sta facendo è facile'.

Wanda Nara fa tremare l'Inter : 'Icardi al Real? Non dico di no. E sulla fine dell'amore con Maxi...' : All'inizio, nel mondo del calcio mi guardavano in modo strano, ma molti hanno cambiato idea. Difendo quello che devo difendere, ma con Mauro capocannoniere e con il campionato che sta facendo e' ...

Wanda : 'Icardi al Real? Non dico no. Dipende dall'Inter - lui vorrebbe restare' : All'inizio, nel mondo del calcio mi guardavo in modo strano, ma molti hanno cambiato idea. Difendo quello che devo difendere, ma con Mauro capocannoniere e con il campionato che sta facendo è facile'.