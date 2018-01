Gioie e dolori per Asus ZenFone 3 con aggiornamento 83 : tra problemi fotocamera e batteria : A Natale siamo tutti più buoni, ma evidentemente non è così in casa Asus, almeno stando ad alcuni riscontri avuti in questi giorni dagli utenti in possesso di un Asus ZenFone 3, con un particolare riferimento alla versione ZE552KL e all'aggiornamento 83 che a sorpresa è stato messo a disposizione del pubblico tra il 22 ed il 23 dicembre. Dopo i feedback iniziali raccolti con apposito articolo sulle nostre pagine, oggi è necessario tornare ...