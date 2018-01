' Gino' invade Instagram | perché tutti lo scrivono | e come è nato l' ultimo tormentone del

: #Gino invade i profili social dei vip ed è tormentone ecco svelato il mistero #'Gino' #invade #i #profili ... - zazoomblog : #Gino invade i profili social dei vip ed è tormentone ecco svelato il mistero #'Gino' #invade #i #profili ... - JuveBot : RT @tuttosport: #Instagram, da #EmilyRatajkowski a #CR7: "Gino" invade tutti i profili - fogliachevola : RT @tuttosport: #Instagram, da #EmilyRatajkowski a #CR7: "Gino" invade tutti i profili - ViviCapena : “Gino” invade il web: l’ultimo tormentone del 2017 - ViviCapena : New post: “Gino” invade il web: l’ultimo tormentone del 2017 -

Leggi la notizia su sport.sky

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Cosa avranno pensato Cristiano Ronaldo, Leo Messi o le altre stelle dello sport (ma non solo) non è dato saperlo. In molti hanno però l'hanno notato. Tipo Joe Bastianich, Krystina Schick (la sorella ...