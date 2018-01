Ginnastica | Calendario 2018 | tutte le date | le gare e gli eventi da non perdere Il

: #Ginnastica ritmica Calendario 2018 tutte le date e gli eventi da non perdere. Il programma completo tra Coppa ... - zazoomblog : #Ginnastica ritmica Calendario 2018 tutte le date e gli eventi da non perdere. Il programma completo tra Coppa ... - OA_Sport : Ginnastica ritmica, Calendario 2018: tutte le date e gli eventi da non perdere. Il programma completo tra Coppa del… -

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Ilè iniziato. Laartistica è ancora in letargo, ma gli allenamenti proseguono incessanti in vista della prossima stagione: ilè già pronto e glipiù importanti sono già cerchiati in rosso. Siamo a metà del quadriennio che conduce alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e la marcia versa la rassegna a cinque cerchi inizierà ufficialmente visto che in questa stagione verranno già assegnati i primi tre pass (alle squadre che saliranno sul podio ai Mondiali) e i primi punti alle individualiste attraverso la Coppa del Mondo. Il clou della stagione è naturalmente rappresentato dai Mondiali che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre: per la prima volta nella storia la rassegna iridata sbarcherà in Medio Oriente! Torneranno lea squadre dopo il letargo della passata stagione e lo spettacolo non mancherà, la gara più attesa e spettacolare ci farà ...