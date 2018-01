Gerusalemme capitale di Israele | il rabbino Di Segni critica l' Italia che all' Onu vota

"Gerusalemme capitale" - Palestina richiama linviato in Usa : La Palestina ha richiamato il suo inviato negli Stati Uniti per "consultazioni" dopo la decisione del presidente Donald Trump di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. Lo riporta la Bbc. Il ...

Gerusalemme capitale - scontri a Gaza : morto 20enne palestinese : Un 20enne palestinese è morto dopo essere rimasto ferito due giorni fa negli scontri con le forze israeliane a Gaza. Salgono così a 13 le vittime registrate dall'inizio delle violenze scatenate dal ...

Iran riconosce Gerusalemme come capitale della Palestina : ... scatenando un'ondata di condanne e proteste da parte di tutto il mondo arabo e musulmano. Sempre oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia prenderà "presto" ...

Iran riconosce Gerusalemme come capitale della Palestina : Il Parlamento Iraniano ha votato oggi a favore di una legge che riconosce Gerusalemme come capitale della Palestina. Secondo l'agenzia di stampa ICANA, gestita dal governo Iraniano, 207 su 290 deputati hanno votato a favore della proposta. Rivolgendosi all'assemblea, il presidente del parlamento Ali Larijani ha definito "importante" il tempismo del voto."Questa legge è una risposta alla recente decisione degli Stati Uniti di riconoscere ...

Vaticano - Papa Francesco contro Donald Trump e Israele : 'Gerusalemme - capitale di due Stati' : ... Papa Francesco ha parlato anche di Gerusalemme, la capitale contesa e la città in cui Donald Trump ha deciso di spostare l'ambasciata statunitense, facendo insorgere il mondo arabo. Il Pontefice, di ...

Gerusalemme è sempre stata la capitale di Israele : Tutto ciò che possa creare un'economia chiara e stabile. A patto però che il denaro non finisca alle famiglie dei terroristi come ricompensa per gli atti criminali dei loro parenti contro di noi. ...

Gerusalemme è sempre stata la capitale di Israele : Tutto ciò che possa creare un'economia chiara e stabile. A patto però che il denaro non finisca alle famiglie dei terroristi come ricompensa per gli atti criminali dei loro parenti contro di noi. ...

Gerusalemme capitale - cosa c’è di sbagliato nella risoluzione Onu : Ancorché il voto di ieri all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di condanna alla decisione statunitense di spostare l’ambasciata Usa a Gerusalemme capitale (che tale era e tale rimane) non sia un fulmine a ciel sereno, sorprendono invece i numeri di chi non l’ha condivisa: 21 Paesi assenti, 35 astenuti e 12 contrari; 128 Paesi favorevoli alla condanna, tra cui l’Italia ovviamente, che essendo stata sovente dalla parte sbagliata della ...

Perché questi sette paesi hanno votato con Usa e Israele per Gerusalemme capitale : Tuttavia, il suo peso a livello internazionale è assai ridotto: con poco più di 10mila abitanti su un territorio di 21 chilometri quadrati, Nauru è la più piccola repubblica indipendente del mondo, ...

Gerusalemme capitale - scontri in Cisgiordania e a Gaza. Media : 2 morti - : Tensioni tra manifestanti palestinesi ed esercito israeliano dopo la fine delle preghiere a Betlemme, Gaza, Salfit, Nablus e Qalqilya. È il terzo "venerdì di collera" dopo la decisione di Trump di ...

Terza Guerra Mondiale/ Onu vs Gerusalemme capitale e apre a nuove sanzioni contro la Corea del Nord : Terza Guerra Mondiale, Onu dice no a Gerusalemme capitale. Israele: “Voto nella spazzatura”. Il punto sulla Corea del Nord. Le ultime notizie di oggi, 22 dicembre 2017, e gli aggiornamenti.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 16:45:00 GMT)

Gerusalemme capitale - Abbas : 'Insulto anche a Betlemme' : Entrambe, l'occupazione e l'esilio sono realtà attuali per 12 milioni di palestinesi che vivono in tutto il mondo'. Molti di loro, ha sottolineato, 'sono parte della più antica comunità cristiana nel ...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Gerusalemme capitale - Onu vota contro : Macron-Palestina - “Usa auto-isolati” : TERZA GUERRA MONDIALE, Onu dice no a Gerusalemme capitale. Israele: “Voto nella spazzatura”. Il punto sulla Corea del Nord. Le ultime notizie di oggi, 22 dicembre 2017, e gli aggiornamenti.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 13:15:00 GMT)

Onu contro Gerusalemme capitale - uno schiaffo forte a Trump. Dato con il guanto di sfida : Uno schiaffo, e forte. Dato con il guanto di sfida. All’Onu, gli Usa di Donald Trump ricevono una misura del loro isolamento: in Medio Oriente, resta loro solo Israele; nell’Ue, l’Ungheria e la Croazia. Fallisce il tentativo di ricatto del magnate presidente e della sua egeria Nikki Haley: “Ti taglio gli aiuti, se mi voti contro”. Dei dieci paesi più aiutati dagli Stati Uniti, solo uno, Israele, boccia la risoluzione di condanna. E il Kenya dà ...