: Gasperini mostra gli artigli, Napoli-Atalanta è alle porte: "abbiamo tanta rabbia" - CalcioWeb : Gasperini mostra gli artigli, Napoli-Atalanta è alle porte: "abbiamo tanta rabbia" -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Il tecnico dell’, Giampiero, ha parlato al sito ufficiale del club in vista della gara di domani contro il. I bergamaschi tornano subito in campo nel nuovo anno per onorare l’impegno in Coppa Italia. “C’è un po’ di amarezza dopo il ko con il Cagliari. Sono partite difficili da interpretare, abbiamo creato tanto ma abbiamo fatto qualche errore in occasione dei loro gol. Ci siamo complicati la vita. Dovevamo essere più bravi noi, abbiamo avuto diverse occasioni ma non siamo riusciti a segnare. Per tanti aspetti abbiamo fatto un’ottima gara, se fossimo stati più concreti probabilmente parleremo di un’altra partita. Abbiamo perso una bella opportunità. Adesso testa al, è una gara di Coppa Italia molto importante. La squadra sta bene ed è in condizione, la sconfitta con il Cagliari ci permette di arrivare a questa sfida con più. Ilè ...