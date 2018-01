Galaxy S9 e S9 Plus | svelato il design? Rumors uscita | caratteristiche e prezzo

Samsung (non) risponde in merito ai problemi alla batteria di Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus : Samsung non risponde in merito alle segnalazioni relative alle batterie Samsung Galaxy Note 8 e Samsung Galaxy S8 Plus. L'articolo Samsung (non) risponde in merito ai problemi alla batteria di Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

I possibili design di Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus svelati da due immagini rendering : Sono apparse sul Web due nuove immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere l'aspetto dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus

Problemi batteria Samsung Galaxy S8 Plus e Note 8 - non si ricarica se azzerata : la dichiarazione di Samsung : Gran brutto affare quello relativo ai Problemi di batteria di alcuni esemplari di Samsung Galaxy S8 Plus e Note 8 che raggiunta la percentuale di carica dell0 0% non si ricaricano più, in nessun modo. A nulla serve mantenere collegato il telefono a un cavo di alimentazione per più tempo, gli esemplari afflitti dall'anomalia restano completamente spenti senza dare segni di vita. Le casistiche di questo tipo non sono certo diffuse in maniera ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - arriva la certificazione ufficiale. Data presentazione e uscita : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, arriva la certificazione ufficiale. Data presentazione Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, arriva la certificazione ufficiale. Data presentazione e uscita A breve potrebbe ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sempre più vicini - con Exynos 9810 dietro l'angolo : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus superano un ulteriore step prima della presentazione ufficiale dei prossimi mesi, mentre il produttore ha in serbo un evento dedicato ai SoC Exynos, probabilmente riguardante Exynos 9810.

Più vicino Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : novità e problemi risolti nella quinta beta dal 28 dicembre : Grande passo in avanti compiuto in questi ultimi giorni del 2017 per l'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. La quinta beta del major update è in distribuzione proprio in queste ore: inizialmente questa aveva interessato solo l'India (dove in effetti il rilascio risultava essere solo il secondo proposto agli utenti aderenti al programma di prova): possiamo invece confermare ora che la release ha cominciato a colpire anche i paesi ...

Patch di dicembre in Europa su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus - anche per la beta di Oreo : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano con le Patch di sicurezza di dicembre in Europa, anche nella versione beta di Android 8.0 Oreo.

Samsung - nuova beta di Android 8.0 Oreo in rilascio per Galaxy S8 ed S8 Plus : Samsung sta rilasciando una nuova beta di Android 8.0 Oreo per i Galaxy S8 ed S8 Plus asiatici, si tratta di un aggiornamento da 613 MB e dovrebbe contenere soprattutto bug fixes.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in bella mostra in un interessante video concept : Ecco un verosimile video concept dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus basato sulle immagini leaked emerse finora.

Smartphone Android in offerta 27 dicembre : LG V30 - Honor 9 - Huawei P10 - Moto G5 Plus e Samsung Galaxy S8 Plus : Gli Smartphone in offerta 27 dicembre sono: LG V30, Honor 9, Huawei P10, Moto G5 Plus e Samsung Galaxy S8 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli?

Samsung Galaxy S6/S6 edge e Lenovo Moto G4/G4 Plus ricevono le patch di dicembre : Samsung Galaxy S6, S6 edge, Lenovo Moto G4 e Moto G4 Plus si aggiornano in Europa con le patch di sicurezza di dicembre e qualche altro bugfix.

Samsung Galaxy S9 Plus e Huawei P20 : cover e aspect ratio : Alcune foto delle cover per Samsung Galaxy S9 Plus e nuove indiscrezioni riguardo all'aspect ratio di Huawei P20.

Uscita Samsung Galaxy S9 e S9 Plus nei negozi - i primi rumors : I più curiosi si staranno già chiedendo quando i nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus arriveranno nei negozi, in modo da poter iniziare già a farsi i primi calcoli sul da farsi. Stando a quanto riportato da PhoneArena.com, i due device, presentati il prossimo 25 febbraio in occasione del MWC 2018 di Barcellona, verranno lanciati sul mercato a distanza di pochi giorni, qualche settimana al massimo. La risposta è presto detta: potrebbe essere ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sul mercato già a inizio marzo secondo le ultime indiscrezioni : Stando alle ultime indiscrezioni, i Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus dovrebbero essere pronti per il via alla commercializzazione a marzo