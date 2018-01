Galaxy Note 8 | Samsung riconosce il problema alla batteria

Samsung (non) risponde in merito ai problemi alla batteria di Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus : Samsung non risponde in merito alle segnalazioni relative alle batterie Samsung Galaxy Note 8 e Samsung Galaxy S8 Plus. L'articolo Samsung (non) risponde in merito ai problemi alla batteria di Samsung Galaxy Note 8 e S8 Plus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Problemi batteria Samsung Galaxy S8 Plus e Note 8 - non si ricarica se azzerata : la dichiarazione di Samsung : Gran brutto affare quello relativo ai Problemi di batteria di alcuni esemplari di Samsung Galaxy S8 Plus e Note 8 che raggiunta la percentuale di carica dell0 0% non si ricaricano più, in nessun modo. A nulla serve mantenere collegato il telefono a un cavo di alimentazione per più tempo, gli esemplari afflitti dall'anomalia restano completamente spenti senza dare segni di vita. Le casistiche di questo tipo non sono certo diffuse in maniera ...

Samsung Galaxy Note 8 : quando si scarica del tutto non si riaccende più : A un anno dall'uscita del Galaxy Note 7, conosciuto come lo smartphone dalle batterie difettose che esplodono, la Samsung precipita in un'altra crisi con il suo nuovissimo Galaxy Note 8. Diversi clienti nel mondo hanno infatti riscontrato difficoltà nel ricaricare i cellulari una volta che la batter

Primissimi problemi per il Samsung Galaxy Note 8 : tornano i fantasmi del Note 7? : Uno scorcio finale di 2017 con luci ed ombre per coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy Note 8 in questi mesi. Se da un lato è vero che il recente top di gamma pensato dal colosso coreano sta ricevendo aggiornamenti costanti, indipendentemente dalla versione che vi siete portati a casa (ieri abbiamo dedicato un approfondimento all'argomento), allo stesso tempo non possiamo certo tralasciare alcune segnalazioni che in queste ore ...

Alcuni Galaxy Note 8 non si accendono più dopo che la batteria ha toccato lo zero : Alcuni Galaxy Note 8 (anche venduti tramite operatori come Verizon), arrivati allo 0% si sono spenti e non si caricano più, Samsung sta provvedendo a sostituirli in garanzia. L'articolo Alcuni Galaxy Note 8 non si accendono più dopo che la batteria ha toccato lo zero è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Aggiornamenti a paletta per Samsung Galaxy Note 8 : tocca a no brand - TIM e Vodafone : Letteralmente sepolto dagli Aggiornamenti il Samsung Galaxy Note 8 in Italia, per quel che riguarda i modelli no brand, ed i serigrafati Vodafone e TIM. Trattasi del pacchetto contenente la patch di sicurezza di dicembre, contraddistinto dalla serie firmware 'XXU2BQKG' (non lasciatevi ingannare dalla date build, risalente al 30 novembre 2017; la release include, a tutti gli effetti, l'ultima patch concepita da Google per l'OS Android). Gli ...

Samsung Galaxy Note 8 batte iPhone X - Pixel 2 e Huawei Mate 10 Pro per i video in movimento : Evan Rodgers di Engadget ha pubblicato un interessante confronto tra iPhone X, Huawei Mate 10 Pro, Google Pixel 2 e Samsung Galaxy Note 8 L'articolo Samsung Galaxy Note 8 batte iPhone X, Pixel 2 e Huawei Mate 10 Pro per i video in movimento è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Pixel 2 batte iPhone X - Samsung Galaxy Note 8 e LG V30 per velocità LTE : Pare che il Google Pixel 2 sia riuscito a fare registrare una velocità LTE più elevata di iPhone X, del Samsung Galaxy Note 8 e di LG V30 L'articolo Google Pixel 2 batte iPhone X, Samsung Galaxy Note 8 e LG V30 per velocità LTE è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Samsung Galaxy Note 8 : disponibile una nuova beta leaked di Android 8.0 Oreo : In Rete è emersa una nuova beta dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per il Samsung Galaxy Note 8. Scopriamo insieme le sue novità L'articolo Samsung Galaxy Note 8: disponibile una nuova beta leaked di Android 8.0 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Dall’11 gennaio Oreo su Samsung Galaxy Note 8 - aggiornamento in partenza dagli USA? : C'è un certo fermento intorno all'aggiornamento Oreo destinato al Samsung Galaxy Note 8, di cui sappiamo essere stato diffuso anche un primo firmware non ufficiale (N950USQU2CQL1), installato a bordo della variante americana (diversa dal modello internazionale di nostra competenza) da un temerario membro di XDA Developers, mweinbach. Come riportato su Reddit, lo stesso utente in queste ore ha divulgato in rete informazioni relative ad una ...

Il Samsung Galaxy Note 5 ottiene l’update di sicurezza di dicembre : Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio per il Samsung Galaxy Note 5 dell'aggiornamento mensile di sicurezza di dicembre L'articolo Il Samsung Galaxy Note 5 ottiene l’update di sicurezza di dicembre è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Dal Samsung Galaxy Note 4 all’S8 : addio ad un apprezzato servizio oggi 19 dicembre : Dopo diversi mesi, bisogna parlare nuovamente di Samsung My Knox, un servizio che ha ottenuto non pochi apprezzamenti in questi anni e che a partire da oggi viene ritirato per sempre, indipendentemente dal fatto che siate in possesso di smartphone più datati come il Samsung Galaxy Note 4, o recenti come nel caso del Samsung Galaxy S8. A dirla tutta, una differenza c'è tra i modelli dotati del sistema operativo Nougat e quelli che non sono andati ...

Due novità con l’aggiornamento di dicembre su Samsung Galaxy Note 8 : ottimo il francese XXU1AQI1 : Non sembra volersi fermare il Samsung Galaxy Note 8, che dopo un primo lunghissimo periodo di stallo, mette il turbo ed agguanta in tempi record l'aggiornamento inclusivo della patch di sicurezza di dicembre, attraverso la serie firmware 'N950FXXU1AQI1' diffuso a bordo dei no brand francesi, prevede l'aggiunta di un paio di funzioni interessanti, che ad alcuni potrebbe tornare anche molto comode. Partiamo dalla prima, la cosiddetta 'Secure ...

Samsung ha realizzato un case in edizione limitata per il suo Galaxy Note 8 : Samsung ha appena lanciato un nuovo case particolare per dare al suo Galaxy Note 8 un look ancora più esclusivo. L'articolo Samsung ha realizzato un case in edizione limitata per il suo Galaxy Note 8 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.