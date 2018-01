FERITI PER I BOTTI DI CAPODANNO Napoli e Torino | 12enne colpito a una gamba | bomba carta

A Napoli 35 FERITI PER i botti di Capodanno : Sono 35 i feriti per l'esplosione di fuochi d'artificio di Capodanno a Napoli e in provincia. Il dato è in diminuzione rispetto al primo dell'anno 2017 quando i feriti, tra capoluogo e provincia, ...

Festa blindata nelle piazze italiane Napoli - spari in aria : colpito 12enne Ma i FERITI PER i botti sono in calo : Festa blindata per il Capodanno nelle piazze italiane. A Roma controllatissimo il concerto al Circo Massimo; sul palco anche la sindaca Virginia Raggi a fare gli auguri. In 70mila a Venezia per i ...

A Napoli 35 FERITI per i botti - anche un bambino di 8 anni. Paura per una bomba carta a Torino : È di 35 feriti il bilancio dei festeggiamenti per il Capodanno tra Napoli e provincia. Il più piccolo ha solo 8 anni ed è ferito alla mano destra per lo scoppio di un petardo. Nel dettaglio a Napoli sono state 22 le persone ferite per lo scoppio di botti e 13 in provincia. ...

Colombia - 31 FERITI PER esplosione ordigno in un night club : Almeno 31 persone sono rimaste ferite dall'esplosione di un ordigno lanciato all'interno di un affollato night club nella città di Caucasia, nel nord della Colombia. Secondo quanto ha reso noto il ...

San Pietroburgo - bomba in un supermercato : 10 FERITI : San Pietroburgo - Un ordigno artigianale ha provocato un'esplosione a San Pietroburgo nel supermercato Perekrestok che si trova nello shopping center Gigant Hall. Lo riferisce il Comitato ...