Federica Pellegrini | “Abusi e molestie ci sono anche nel nuoto Chiudo i 200 da vincente

Federica Pellegrini/ Molestie? Ci sono anche nel nuoto : girano foto di ragazzine nude... : Federica Pellegrini: “Molestie? Ci sono anche nel nuoto: girano foto di ragazzine nude...”. La nuotatrice si confessa ai microfoni di Sky Sport. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 19:00:00 GMT)

Appello-denuncia di Federica Pellegrini : "Le molestie ci sono anche nello sport - ragazze non postate foto nude" : "Le molestie? Purtroppo ci sono anche nel mondo dello sport. Non sono casi eclatanti: se succedesse a me verrebbe fuori ovunque, invece accade a povere ragazzine e nessuno lo sa". La denuncia arriva dalla campionessa Federica Pellegrini, che in un'intervista a Sky sport 24, lancia un messaggio preciso alle adolescenti del nuoto: "Girano tante foto di minorenni. Allora posso dire una cosa alle ragazzine del nostro ambiente? Non mandate foto in ...

Nuoto : un 2018 di “divertimento” per Federica Pellegrini. Arrivare a Tokyo 2020 senza ambizioni? : Il 2018 è finalmente giunto e in questo primo giorno dell’anno è giusto proiettarsi al futuro a quel che ci aspetta. Nel Nuoto italiano, inutile negarlo, i programmi di Federica Pellegrini sono sempre di grande interesse. La vittoria strepitosa di Budapest e l’oro iridato nei 200 stile libero, piegando l’asso statunitense Katie Ledecky, è stata impresa leggendaria e va da sé che la decisione di abbandonare definitivamente le ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Mondiali pazzeschi e battere Ledecky… 2018 con serenità - vediamo la velocità : medaglie difficili” : Federica Pellegrini sta per concludere un 2017 da favola culminato con la vittoria ai Mondiali di Budapest: un successo strepitoso sui 200 stile libero sconfiggendo l’imbattuta Katie Ledecky. La Divina ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Federica racconta l’ultima vasca del leggendario trionfo di Budapest: “Come diceva Castagnetti, c’è sempre tempo per recuperare, a volte ho chiuso gli occhi, ...

Federica Pellegrini : Finita con Magnini - anche per questo non penso alla maternità : anche quest'anno è stato ricco di successi per Federica Pellegrini, ma la sua vita privata a subito una forte "perdita".Se, infatti, dal punto di vista lavorativo la Pellegrini ha vinto il suo sesto Mondiale, dal punto di vista sentimentale la sua storia con Filippo Magnini è giunta al capolinea. "Sì, la storia tra noi è chiusa - spiega Federica a La Stampa -. L'ha dichiarato anche Pippo". E quando ...

