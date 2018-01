Fca | nel 2017 il titolo raddoppia a Wall Street +97% Ford +3% e GM +18% a distanze

Il futuro dell'Automotive è l'economia circolare. Fca e Renault in pole position nel 'remanufacturing' : ROVERETO - Un'auto di proprietà giace inutilizzata per circa il 95% del suo tempo. Un mezzo car sharing invece è attivo per oltre il 40% del tempo. E ancora: oltre il 60% dei...

Borsa - Fca regina a Piazza Affari nel 2017 con un +73% : Roma, 29 dic. (askanews) - E' Fca la regina 2017 di Piazza Affari. Tra i titoli principali che compongono il paniere del Ftse Mib, Fca ha realizzato un rialzo del 73,55%. A poca distanza Stm con un ...

Fca - il toto successione entra nel vivo e spunta il nome di una donna : (Teleborsa) - Il 2018 non è ancora iniziato ma già da qualche tempo proliferano indiscrezioni sul successore di Sergio Marchionne, Ad di Fiat Chrysler Automobiles , che lascerà con la chiusura dell'...

Torino - ondata di cassa integrazione nel gruppo Fca : ondata di cassa integrazione per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles (Fca) di Torino. Prima era toccato alla Marelli Automotive Lighting di Venaria, poi è...

Fca Melfi - la catena di montaggio salva la famiglia. Lo dice il Censis (nella ricerca pagata da Marchionne) : In Italia i matrimoni aumentano, i divorzi pure. Ma se siete tradizionalisti, e tenere unita la famiglia è un punto d’onore, trasferitevi in Lucania. Magari mandate pure il curriculum a FCA per lavorare a Melfi, dove felici produrrete Fiat 500X e Jeep Renegade, oltre a una manciata di Punto (ancora per poco). Perché? E’ presto detto: nei dintorni dello stabilimento i tassi di divorzio sono molto più bassi che nel resto della ...

Fca - in Magneti Marelli nel torinese solidarietà fino a settembre : Torino, 19 dic. (askanews) Fca farà ricorso ai contratti di solidarietà negli stabilimenti Magneti Marelli del torinese fino a settembre 2018. Ne dà notizia la Uilm di Torino, precisando che Fca ha ...

Fca-Magneti Marelli - lo scorporo è servito! IPO nel 2018? : (Teleborsa) - FCA apre il cantiere dei lavori per quotare Magneti Marelli, il prossimo anno. Secondo quanto riportato dalla stampa, nel fine settimana, il gruppo automobilistico avrebbe avviato l'iter ...

Eni-Enel - Fca-Volkswagen : tutti i duelli per l'auto elettrica : C'è non poca preoccupazione nella filiera dell'auto per come la politica, nelle sue componenti, affronta il tema della mobilità. È vero che, guardando i colossi dell'energia italiani, Eni ed Enel, appaiono chiari i due schieramenti: Eni, forte anche dell'alleato Fca, punterà sempre di più sui carburanti green innovativi (oltre a metano e metanolo, formulazioni di diesel con olio vegetale, benzine addizionate con maggiori ...

'Innovazione nel trasporto e nella mobilità' - maxi convegno per lanciare la nuova sede del Centro Ricerche Fca " : ... materiali compostiti, termoplastici e leghe innovative finalizzate alla sostenibilità (alleggerimento ed economia circolare). 2016 - Conclusione programma Sistemi Cooperativi e conferimento del '...

Fca - in arrivo nuova Jeep Wrangler a novembre e Suv Maserati più compatto di Levante nel 2020 : NEW YORK - Probabilmente entro il 2020 arriverà un nuovo modello della gamma Maserati, un Suv di dimensioni più compatte rispetto a Levante, che servirà ad allargare il portfolio...