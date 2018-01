Fabio Aru ha le idee chiare e intanto arriva la nuova maglia

Ciclismo - Fabio Aru : “Farò Tirreno-Adriatico - Liegi e Giro d’Italia. Il resto del programma non l’ho ancora deciso” : E’ già prontissimo Fabio Aru per risalire in sella alla sua bicicletta in vista delle gare del 2018. Il corridore sardo, come riportato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, si sta già allenando alacremente per il raggiungimento dei propri traguardi. Il debutto stagionale sarà ad Abu Dhabi, successivamente dovrebbe prendere parte alla Tirreno-Adriatico e probabilmente alla Liegi prima del Giro d’Italia. Queste le ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Farò Tirreno-Adriatico - Liegi e Giro d’Italia. Il resto del programma non l’ho ancora deciso” : E’ già prontissimo Fabio Aru per risalire in sella alla sua bicicletta in vista delle gare del 2018. Il corridore sardo, come riportato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, si sta già allenando alacremente per il raggiungimento dei propri traguardi. Il debutto stagionale sarà ad Abu Dhabi, successivamente dovrebbe prendere parte alla Tirreno-Adriatico e probabilmente alla Liegi prima del Giro d’Italia. Queste le ...

Ciclismo : un 2017 in crescita per Fabio Aru - nella prossima stagione si attende una svolta : Doveva essere l’anno della svolta, invece è stata una stagione in crescita sotto alcuni aspetti per Fabio Aru, che non è riuscito (soprattutto per alcuni eventi molto sfortunati) a fare un colpo grosso. La prima metà di annata non è stata del tutto eccezionale (per usare un eufemismo): problemi fisici già alla Tirreno-Adriatico, poi l’obiettivo puntato verso il Giro d’Italia numero 100, che partiva proprio dalla sua Sardegna. ...

Ciclismo - Fabio Aru prepara un sorprendente cambio di programma Video : La presenza di #Fabio aru al Giro d’Italia sembrava una cosa ormai scontata. La nuova squadra dello scalatore sardo, la UAE Emirates, sembra invece avere in mente un programma diverso e davvero particolare per i suoi campioni. Dopo aver rafforzato in maniera sostanziosa l’organico nel ciclomercato invernale che ha portato anche Alexander Kristoff e Daniel Martin oltre ad Aru, la squadra di Beppe Saronni sta guardando con particolare interesse al ...

Fedele gregario di Aru e pronto a fare bene - Diego Ulissi si confessa a SportFair : 'sarò al servizio di Fabio al 100%' VIDEO : Vogliamo essere tra le prime grandi squadre al mondo'. Su Fabio Aru, suo grande amico, Diego Ulissi afferma: ' Fabio Aru ed io siamo ad un chilometro di distanza, abitiamo entrambi in Svizzera, sono ...

Obiettivo Mondiale e certezza Vuelta - Fabio Aru a SportFair : 'non ho deciso il programma 2018 - ma tra Giro e Tour scelgo...' : Fabio Aru ha raccontato ai microfoni di SportFair le sue ambizioni per questa nuova stagione pronta a partire LaPresse/ Marco Alpozzi Una nuova stagione da affrontare col piglio giusto, scegliendo le ...

Ciclismo - Cassani non ha dubbi : 'Il 2018 sarà l'anno di Fabio Aru' : "Il 2018 sara' l'anno di Fabio Aru ". Parola del Ct della nazionale italiana di Ciclismo, Davide Cassani , a Sassari per "Il talento al servizio della squadra", il convegno su Ciclismo e giornalismo ...

Cassani - 2018 sarà l'anno di Fabio Aru : Considerazioni fatte a margine dell'incontro con gli studenti, cui il commissario tecnico ha fornito la sua ricetta di sport e spirito di squadra. "Fabio al Giro è già stato protagonista, è già ...

Ciclismo - Mondiali di Innsbruck - Davide Cassani analizza le possibilità di Fabio Aru : 'secondo me...' : Il CT della Nazinale, Davide Cassani, analizza le possibilità di vittoria di Fabio Aru al Mondiali di Innsbruck LaPresse/Reuters Manca molto ai Mondiali di Innsbruck, ma gli azzurri vogliono ...

Giro d’Italia 2018 - chi ci sarà? Chris Froome lancia la sfida a Fabio Aru - dubbi su Vincenzo Nibali : E’ stato presentato ieri negli studi di Che tempo che fa, in quel di Milano, il percorso del Giro d’Italia numero 101. Come di consueto non mancheranno le salite, anzi, saranno le principali protagoniste delle 21 tappe che scatteranno dall’Israele, con una cronometro in quel di Gerusalemme, e si concluderanno in quel di Roma. Oltre a sette arrivi in vetta anche tante frazioni mosse, alcune pianeggianti e due prove contro il ...

Giro d'Italia - Fabio Aru : ' Ci saranno molte salite ma la selezione ci sarà anche con le cronometro' : Fabio Aru il cavaliere dei Quattro Mori lo scorso anno a causa di un infortunio non prese parte al Giro d'Italia, che per l'edizione numero 100 partiva proprio dalla sua Sardegna. Nel 2018 lo vedremo ...

Fabio Aru svela alcuni suoi appuntamenti del 2018 Video : #Fabio aru, nella prossima stagione ciclistica targata 2018, correra' con la maglia del team UAE Emirates, a cui si è legato contrattualmente solo da pochi mesi. Per il corridore sardo, sara' l'inizio di una nuova avventura che si spera ricca di soddisfazioni e trionfi. Alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato in merito a questo cambio di maglia: L’Astana mi ha fatto realizzare il sogno con il passaggio tra i pro, ma era il momento di cambiare: ...

Ciclismo - Fabio Aru lancia la sfida a Froome Video : Per Fabio Aru [Video]è appena cominciata la nuova avventura con la Uae Emirates in vista della stagione 2018. Il campione sardo ha ripreso gli allenamenti dopo un periodo di riposo e recupero ed ora è gia' pronto a pianificare il suo 2018. Il suo calendario di corse e di obiettivi è gia' qualcosa in più di una bozza e vede il Giro d’Italia e i Mondiali di Innsbruck tra i passaggi più importanti. Aru ha anche lanciato una sfida a #Chris Froome, ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali e Fabio Aru. Una rivalità attesa che - di fatto - non c’è stata : Rivali mai. Vincenzo Nibali e Fabio Aru prima sono stati compagni di squadra, poi quando le loro strade si sono divisi non li abbiamo mai realmente visti battagliare l’uno con l’altro, se non in sporadiche occasioni ma comunque lontane dagli appuntamenti più importanti dell’anno. L’occasione giusta sarebbe stata il Giro d’Italia numero 100, ma il sardo è stato costretto a chiamarsi fuori a causa di un infortunio che ...