F1 | Sebastian Vettel troppo focoso nel 2017? Per vincere il Mondiale servirà spegnere

Quanti soldi guadagnano i piloti di F1? Tutti gli stipendi e gli ingaggi : cifre faraoniche - Sebastian Vettel il più ricco : Nemmeno Lewis Hamilton, Campione del Mondo in carica, può sorridere così tanto quando riceve il bonifico sul proprio conto corrente: il britannico, infatti, si deve accontentare di 32 milioni di euro ...

Quanti soldi guadagnano i piloti di F1? Tutti gli stipendi e gli ingaggi : cifre faraoniche - Sebastian Vettel il più ricco : I piloti di Formula Uno sono tra gli sportivi più ricchi e pagati al mondo, i loro ingaggi toccano cifre che sono precluse a moltissime altre star: stipendi faraonici elargiti dalle scuderie che si possono così assicurare le elevate prestazioni in circuito delle migliori guide in circolazione. La maggior parte dei piloti ha già apposto la propria firma sui contratti per il 2018 ed è pronto a scendere in pista per la prossima stagione, già ...

F1 - Sebastian Vettel : 'Abbiamo una buona base di partenza. Dobbiamo però migliorare e non sarà facile' : Cosciente che vincere il titolo di F1 sarà difficile, il quattro volte campione del mondo è convinto che la Rossa abbia un asset con un ottimo potenziale e per questo si può ancora migliorare ' Il ...

F1 - Sebastian Vettel : “Abbiamo una buona base di partenza. Dobbiamo però migliorare e non sarà facile” : Sebastian Vettel, presente alle premiazioni FIA tenutesi ieri a Versailles, in Francia, ha espresso fiducia relativamente alla sua avventura in Ferrari. Cosciente che vincere il titolo di F1 sarà difficile, il quattro volte campione del mondo è convinto che la Rossa abbia un asset con un ottimo potenziale e per questo si può ancora migliorare “Il regolamento tecnico non subirà grandi variazioni ed abbiamo una buona base da cui partire ...

F1 - Test Abu Dhabi 2017 : Sebastian Vettel pone il proprio sigillo a Yas Marina - Bottas e Verstappen inseguono - bene Kubica : Sebastian Vettel pone il proprio sigillo nella seconda ed ultima giornata di Test di F1 ad Abu Dhabi 2017. Sul tracciato di Yas Marina la Rossa ha replicato la miglior prestazione di ieri, con Kimi Raikkonen, issandosi in vetta all’ordine dei tempi con il crono di 1’37″551. La SF70H dunque chiude in bellezza questo 2017 avendo raccolto informazioni assai utili sulle Pirelli 2018, specie l’Hypersoft, completando 118 giri e ...

F1 - GP Abu Dhabi 2017 – Sebastian Vettel : “Oggi non eravamo sufficientemente veloci. L’anno prossimo lavoreremo sui dettagli” : Terzo al termine dell’ultimo round del Mondiale 2017 di F1 ad Abu Dhabi, Sebastian Vettel, sulla Ferrari, commenta con estrema chiarezza la sua prestazione, ai microfoni di Sky Sport, guardando anche al 2018 e a cosa si dovrà fare quest’inverno per migliorare la macchina. “L’anno prossimo spingeremo insieme a tutta la squadra e faremo del nostro meglio. Per quanto concerne la gara abbiamo spinto a fondo nel primo stint ed ...

F1 - GP Abu Dhabi 2017 – L’ordine d’arrivo : Valtteri Bottas vince davanti a Lewis Hamilton. Sebastian Vettel completa il podio : Valtteri Bottas si è aggiudicato l’ultima gara dell’anno, il GP di Abu Dhabi. Il pilota della Mercedes è stato avanti sin dalla partenza, chiudendo davanti a Lewis Hamilton, avvicinatosi grazie ad un errore del finlandese ma senza attaccarlo. Sebastian Vettel ha chiuso sul terzo gradino del podio, davanti al compagno di squadra Kimi Raikkonen. Quinta la Red Bull di Max Verstappen. Felipe Massa chiude la carriera con il decimo ...

F1 - GP Abu Dhabi 2017 – Sebastian Vettel : “Buone qualifiche - domani avremo un buon passo”. Kimi Raikkonen : “La macchina mi va a pennello” : Sebastian Vettel ha conquistato la terza posizione sulla griglia di partenza del GP di Abu Dhabi 2017, ultima prova del Mondiale di Formula Uno. Il ferrarista scatterà alle spalle di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Queste le dichiarazioni del tedesco al termine delle qualifiche: “E’ stata una buona sessione di qualifiche, anche se è un peccato essere così indietro, ma sono convinto che domani avremo un buon passo in ...

F1 LIVE Qualifiche GP Abu Dhabi 2017 in DIRETTA : caccia alla pole position - lotta tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Qualifiche del GP di Abu Dhabi 2017, ultima prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti partirà la caccia all’ultima pole position della stagione: si lotta per la griglia di partenza della gara di chiusura dell’anno, come sempre si preannuncia uno scontro diretto tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Il Campione del Mondo ha dimostrato di ...

F1 - GP Abu Dhabi 2017 – Sebastian Vettel : “Una buona giornata - la macchina è positiva - vicini alle Mercedes”. Kimi Raikkonen : “Cerchiamo sempre di andare veloci” : La Ferrari ha convinto durante le prove libere del GP di Abu Dhabi 2017, ultima prova del Mondiale di Formula Uno. Sebastian Vettel è subito alle spalle dello scatenato Lewis Hamilton e il suo passo gara convincente in vista dell’appuntamento di domenica. Queste le dichiarazioni che i due piloti hanno rilasciato ai microfoni di Sky Sport. Sebastian Vettel: “Credo che sia stata una buona giornata, la macchina è buona e il ...

GP Abu Dhabi 2017. Risultato e classifica Prove libere 1 : Sebastian Vettel davanti a tutti a Yas Marina - ma Hamilton e Verstappen sono in scia : La prima sessione di Prove libere del GP di Abu Dhabi (clicca qui per programma e tv) propone grande equilibrio sul tracciato di Yas Marina. Il più veloce è Sebastian Vettel (Ferrari) che, con il tempo di 1:39.006, precede di un soffio il campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes) staccato di 120 millesimi, mentre al terzo posto si è classificato un brillante Max Verstappen (Red Bull) ad appena 28 millesimi dall’inglese. Come ...

F1 - GP Abu Dhabi 2017 – Sebastian Vettel : “Chiudo una ottima stagione - nel 2018 vogliamo fare ancora meglio e vincere” : Ultimo appuntamento della stagione di Formula Uno e, per l’occasione, conferenza stampa di primo piano. Presenti tutti e sei i migliori del Mondiale 2017 con un Sebastian Vettel concentrato in vista del Gran Premio di Abu Dhabi di domenica (clicca qui per programma e tv). “Abbiamo ancora una gara prima di pensare alla prossima stagione. Ho vinto in Brasile e riuscire a bissare questo risultato sarebbe doppiamente ...

F1 - Lewis Hamilton vs Sebastian Vettel : a Yas Marina l’ultimo atto di una sfida che durerà ancora a lungo… : Il Mondiale di Formula Uno sbarca negli Emirati Arabi per l’ultimo impegno della sua lunga e intensa stagione 2017. A Yas Marina si correrà l’ultimo capitolo di un’annata che ci ha regalato grandi emozioni e, soprattutto, la sfida tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. L’inglese della Mercedes ha vinto il titolo, il quarto in carriera, raggiungendo proprio il suo rivale tedesco. Due grandi campioni che, a questo punto, ...

F1 - Lewis Hamilton : “Sebastian Vettel mi ha mancato di rispetto a Baku - non deve più farlo”. Il Campione del Mondo spiega il retroscena : Lewis Hamilton è tornato sulla celeberrima ruotata che Sebastian Vettel gli ha rifilato durante il GP di Baku, uno dei momenti clou della stagione della Formula Uno. Il fresco Campione del Mondo era al comando in regime di safety car ma a detta del ferrarista andava troppo piano e così ha deciso di affiancarlo e di “svegliarlo” urtandolo. Il britannico ha così dichiarato a The Flying Lap: “Gli ho detto che mi aveva mancato di ...