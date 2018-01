Esplosione nel Sanremese Fratture e ustioni per il pensionato estratto dalle macerie

Esplosione in palazzina nel Sanremese : invalido estratto vivo dalle macerie : Esplosione questa mattina a Bajardo, nell’entroterra Sanremese: estratto vivo dalle macerie, ferito ma cosciente, un 75enne, pensionato invalido rimasto intrappolato per oltre 3 ore tra le macerie della palazzina in cui viveva. L’uomo è stato trasferito in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni l’Esplosione, che ha danneggiato diverse abitazioni e un ...

Morta la donna ustionata nell'Esplosione della sua casa a Latina : E' Morta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma la donna rimasta gravemente ustionata nell'esplosione della sua casa a Latina, avvenuta il 16 dicembre. Emiliana Stortini, 46 anni, era in condizioni ...

Esplosione nel supermercato di San Pietroburgo - 13 i feriti. Putin : "E' un attacco terroristico" : Il Presidente ha dato istruzioni al direttore dell'Fsb di agire entro il quadro della legge, solo della legge, nell'affrontare questi terroristi, quando vengono arrestati. Tuttavia, se c'è una minaccia alla vita e alla salute dei nostri agenti, bisogna agire tempestivamente, non per catturare nessuno, ma solo per eliminare gli assalitori sul posto".

Austria - Esplosione nell’hub del gas. Stop alle forniture dalla Russia all’Italia. Calenda : stato di emergenza : Immediata la reazione del mercato: il prezzo all’ingrosso del gas in Italia si è impennato dell’87% a 44,50 euro per megawattora a causa dei rischi di una riduzione delle consegne. Secondo fonti del settore, le forniture sono state momentaneamente interrotte ma grazie agli stoccaggi non ci dovrebbero essere pericoli di carenza di gas nel nostro Paese...

New York - Esplosione nella stazione dei bus : arrestato l'attentatore : Ha 27 anni l'autore del tentato attentato alla stazione di Port Authority a New York. L’ex capo della polizia di New York...

Vulcano Stromboli - nuova forte Esplosione nelle isole Eolie : MESSINA Una nuova forte esplosione con magma e lancio di lapilli nel cielo è stata registrata il 1° dicembre sull'isola di Stromboli, dove si trova uno dei vulcani dell'arcipelago delle Eolie in ...