Esordio 2018 ok per Halep e Sharapova : Prima vittoria 2018 da n.1 al mondo per la rumena Simona Halep, che ha sconfitto 6-4, 6-1 Nicole Gibbs. La classifica Wta, senza modifiche rispetto all'ultima del 2017, vede la romena inseguita dalla ...

Hockey su pista - Eurolega 2017-2018 : Lodi e Forte dei Marmi - vietato sbagliare! Il Follonica tenta la fuga - Esordio per il Viareggio : Impegni delicati per le quattro italiane impegnate nella seconda giornata della fase a gironi dell’Eurolega 2017-2018 di Hockey su pista. Il Viareggio, dopo l’inconveniente che ha causato il rinvio del match contro il Reus Deportivo, fa il suo esordio nella competizione tra le mura amiche contro l’Oliveirense, una delle principali candidate alla vittoria finale. Occorrerà portare a casa un risultato positivo per sbloccare la ...

Slittino - Coppa del Mondo 2017-2018 : un buon Esordio dell’Italia ad Igls - ci sono segnali positivi : Difficile prevedere, nel complesso, un esordio migliore per la nazionale italiana di Slittino nella Coppa del Mondo. Ad Igls, gli azzurri guidati dal direttore tecnico Armin Zoeggeler si sono comportati davvero bene conquistando risultati di prestigio e, soprattutto, il primo podio stagionale. segnali davvero positivi, soprattutto dai giovani: si può ripartire da qui verso un’annata che può regalare molti sorrisi. La scelta di far esordire ...

Hockey su pista - Eurolega 2017-2018 : Esordio vincente per il Follonica! Ko Lodi e Forte dei Marmi : Una vittoria, due sconfitte e un match rinviato. Questo è il bilancio delle squadre italiane nel primo turno della fase a gironi dell’Eurolega 2017-2018 di Hockey su pista. La nota più lieta riguarda la vittoria del Follonica, che per una notte dimentica le difficoltà del campionato e supera 6-4 il La Vendéenne, ergendosi al primo posto in classifica nel gruppo B a pari merito col Porto, che devasta 13-2 il Club Patì Vic scavando già un ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2017-2018 : Esordio per Padova - turno di riposo per Catania : Continua la sfida a distanza tra Catania e Padova, le due squadre favorite per il Tricolore nella Serie A1 femminile di Pallanuoto: se nella prima giornata a riposare erano state le patavine, Campionesse d’Italia in carica, domani toccherà alle catanesi, reduci da un esordio da schiacciasassi. La vasca che terrà a battesimo il cammino del Padova sarà quella di Cosenza, con le padrone di casa che si sono davvero ben comportate, pur uscendo ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : Federica Brignone salta l'Esordio di Sölden : Federica Brignone ha deciso di posticipare il suo esordio nella Coppa del Mondo 2017-2018 di Sci Alpino: salterà la prima gara in programma sabato 28 ottobre a Sölden, in Austria, dove aveva vinto nel 2015, per farsi trovare pronta al prossimo appuntamento di Killington (...

Probabili formazioni Roma-Crotone - Serie A 2017-2018 : Karsdorp all’Esordio tra i giallorossi - dubbi in attacco per Nicola : Questa sera all’Olimpico la Roma affronterà il Crotone. I giallorossi vogliono continuare la rincorsa alle prime posizioni e per non perdere il treno Champions hanno bisogno dei tre punti con i rossoblù. Andiamo ad analizzare le scelte dei due allenatori per questo match. Partiamo dalla Roma dove Eusebio Di Francesco, reduce da una fitta Serie di incontri, cercherà di fare turnover per dare un po’ di riposo ai propri ragazzi. Per questo ...