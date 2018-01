Emma saluta il nuovo anno annunciando il nuovo album “Essere qui”

: La cantante @MarroneEmma saluta il nuovo anno con l'annuncio del nuovo album @umitalia - DomaniPress : La cantante @MarroneEmma saluta il nuovo anno con l'annuncio del nuovo album @umitalia - emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - emanuelecarioti : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - ilsalutatore : #BuonNatale dalla Fantastica #Emma #Marrone che #saluta i #fan col #Salutatore #merryChristmas… - ilsalutatore : #BuonNatale dalla Fantastica #Emma #Marrone che #saluta i #fan col #Salutatore #merryChristmas… -

Leggi la notizia su domanipress

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Capodcon sorpresa quello diMarrone. La cantante salentina ha annunciato sui social il titolo del“Essere qui” svelando anche la sua copertina dal sapore contemporaneo ed inedito. “Essere qui” esce a due anni dall’ultimodi inediti “Adesso”. Ecco ciò che ha scrittosu Facebook: Mi sono presa il tempo necessario, il mio tempo. Il tempo di fare e di disfare, di suonare e di risuonare, di cantare e di ricantare, il tempo per capire. Il tempo per essere felice. Ho viaggiato tanto soprattutto con la mente, ho ascoltato. Ho scoperto nuove sfaccettature di me stessa e ho capito l’importanza del saper aspettare quando invece volevo dare e avere tutto e subito. Ho capito ancora una volta che la musica per me è una vera e propria missione personale. Attraverso di essa provo a migliorare me stessa e cerco di attirare tanta positività per la ...