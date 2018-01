Elezioni | +Europa | raccoglieremo le firme per andare soli | è lunica via

Elezioni - sit-in +Europa per cambiare norme su raccolta firme. Bonino : “50mila in 63 collegi? Impossibile” : Radicali e promotori della lista “+Europa” si sono riuniti per un sit-in di fronte a Palazzo Chigi per chiedere una norma che modifichi le regole sulla raccolta firme per presentarsi alle Elezioni, rendendole “uguale per tutti”. “L’attuale legge elettorale è scritta da chi è in Parlamento per restarci e impedire a chi oggi non siede tra Camera e Senato di presentarsi. Il motivo? Una nuova lista oggi non ...