Ecco i nuovi nati del 2018 in provincia di Savona | un augurio e un regalo da Savonanews

Coppie Vip : Ecco i nuovi amori e chi si è lasciato nel 2017 Video : Il 2017 è giunto al termine e, come ogni anno, è il momento di tirare le somme di quello che è successo nel mondo del gossip italiano. In questi ultimi dodici mesi sono nati dei nuovi amori, crisi e addirittura anche divorzi di personaggi dello spettacolo. In questo articolo vogliamo elencarvi alcune Coppie che si sono dette addio definitivamente e chi ha intrapreso una relazione sentimentale. Da Angiolini a Cecilia Rodriguez: ecco le nuove ...

Twitter - nuovi profili falsi : post sulla disabilità e di Zucconi contro Grillo. Ed Ecco altri legami con la società romana : I profili falsi che twittano (e rilanciano tweet di altri) in automatico, i cosiddetti “fake bot”, si diffondono a macchia d’olio. La mail di registrazione è sempre la stessa, l’iscrizione molto spesso è avvenuta nel gennaio 2012. Come nel caso dei post sui finti terremotati che rientravano nelle loro casette, come nei casi scovati ieri dal ilfattoquotidiano.it su un tweet “sull’Europa che vorrei”. ...

Dai bilanci ai compensi - Ecco i nuovi obblighi di trasparenza degli enti no profit : Arrivano i primi chiarimenti del ministero del Lavoro relativi a una parte cospicua delle oltre 336mila istituzioni del non profit: organizzazioni di volontariato (Odv) ed associazioni di promozione sociale (Aps) per i quali sono già operativi i registri nazionali e/o locali, mentre per le Onlus ci sarà una seconda “puntata” con un approfondimento congiunto insieme all’agenzia delle Entrate...

The Church in the Darkness : Ecco 10 nuovi minuti di gameplay : Paranoid Productions ha pubblicato un nuovo gameplay del suo titolo The Church in the Darkness, gioco presentato lo scorso anno per PC, PS4 e Xbox One.Come riporta Dualshockers, il gioco è stato un dei titoli indie più interessanti del 2017, mentre il lancio è atteso per il 2018.Possiamo dunque vedere 10 nuovi minuti di gioco, nei quali sono approfonditi diversi aspetti del gameplay, tra cui l'approccio stealth. Per chi non lo sapesse, The ...

Calciomercato Inter - Pastore lancia nuovi messaggi : “è un club che mi piace - Ecco come stanno le cose” : I rumors di un possibile trasferimeto di Javier Pastore all’Inter continuano a circolare in maniera incessante. Il fantasista argentino è uno dei giocatori che Sabatini e Ausilio vorrebbero regalare a Spalletti per rinforzare la rosa. L’ex Palermo, intanto, ha lanciato un nuovo messaggio ai club meneghino in un’Intervista al ‘Mundo Deportivo’: “Le voci su un mio futuro all’Inter le ho sentite anche io. Il ...

iPhone X - Samsung potrebbe trarre profitto dalla vendita dei nuovi melafonini : Ecco i motivi : Le news sul nuovissimo iPhone X iPhone X, Samsung potrebbe trarre profitto dalla vendita dei nuovi melafonini: ecco i motivi Si sa ormai che Apple e Samsung sono i due competitors che si contendono la ...

Roma - 42 nuovi semafori 'intelligenti' : Ecco dove : Installati 42 nuovi semafori 'intelligenti' agli incroci dei quartieri Prati, Parioli e Flaminio per ottimizzare la durata del 'rosso' e del 'verde' in funzione dei flussi di traffico. Impianti dotati ...

Pensioni nel 2018 - Ecco i nuovi importi in pagamento a gennaio : Dopo diversi anni le Pensioni in essere, quelle che gli italiani percepiranno a partire dal prossimo gennaio tornano a salire. Si tratta dei classici aumenti previsti per la sopraggiunta inflazione. L’Istat certifica annualmente l’aumento dei prezzi medi dei prodotti di consumo e pertanto come per gli stipendi dei lavoratori, anche le Pensioni cercano di adeguarsi di importo per non perdere potere di acquisto. Stando a quanto riportano i media, ...

Vaticano Papa Francesco e il domino dei cardinali : dicasteri - Ecco tutti i nuovi incarichi : Giorni di nomine e poltrone in Vaticano, distribuite da Papa Francesco . Insomma, non soltanto la politica si occupa della distribuzione del potere, ma anche la Santa Sede . E nell'infornata di nomine di cui dà conto La Stampa , il tema centrale è lo 'sviluppo umano integrale'. E così il Papa ...

Apple rallenta iPhone vecchi/ Ecco i trucchi di Cupertino : spinge ad acquistare nuovi modelli? : Apple rallenta iPhone vecchi, Ecco i trucchi di Cupertino: spinge ad acquistare nuovi modelli? Le ultime notizie sulla bufera scoppiata negli Stati Uniti e che potrebbe arrivare anche qui(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 18:11:00 GMT)

Kingdom Hearts III : Ecco dei nuovi screenshot trapelati in rete : Kingdom Hearts III è uno dei titoli più attesi di questa nuova generazione videoludica, e ora abbiamo la possibilità di vedere alcune nuove immagini di gioco trapelate in rete e riportate da Gematsu.Gli screenshot sono emersi dai forum di Kingdom Hearts Insider, mentre altri provengono dai forum di ResetEra. Potete vederli qui di seguito.Kingdom Hearts III è previsto per PlayStation 4 e Xbox One nel 2018, lo state attendendo anche voi?Read ...

Ciclismo - David Lappartient innamorato del Giro e delle regole : Ecco i nuovi regolamenti imposti dall'UCI : L'economia resta un po' debole e dobbiamo lavorare per garantire buona salute agli organizzatori, visibilità alle squadre, stabilità. Non ci sono tanti organizzatori che guadagnano. Aso e Rcs hanno ...

Dal bonus bebè all'equo compenso : Ecco i nuovi emendamenti alla Manovra : Un'altro emendamento contempla invece la maggiorazione dell'indennità o della parte variabile della retribuzione per il personale anche dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze . La ...

