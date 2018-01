Domenica si riparte Como con la Pro Sesto

Faccia a Faccia riparte Domenica 29 ottobre. Giorgio Gori alla prima : Giovanni Minoli ritorna al timone di Faccia e Faccia. Il programma dell'access domenicale di La7 riparte il 29 ottobre alle 20.30, approfittando dell'assenza di Che tempo che fa per via della Formula1. Se Rete4 schiererà Dalla vostra parte, in attesa del ritorno di Quarto grado - La domenica dal 5 novembre, Minoli ha preannunciato a Otto e mezzo, ospite di Lilli Gruber, un'edizione ricca di conferme ma anche di novità:prosegui la ...