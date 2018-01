De Andrè parla in romanesco | e Genova si ribella

Video/ Milan Inter (1-0) : highlights e gol della partita. Parla Candreva (Coppa Italia - quarti) : Video Milan Inter (1-0 dts): gli highlights e i gol della partita per i quarti di finale della Coppa Italia, derby a San Siro. Cutrone regala la semifinale ai rossoneri al 104'.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 12:20:00 GMT)

Clauda Gerini parla della differenza d’età con Andrea Preti : Claudia Gerini e Andrea Preti, la differenza d’età vale solo per le donne? Claudia Gerini e Andrea Preti stanno insieme da tempo, ma la loro differenza di età continua ad essere un argomento ricorrente. Il modello, regista, attore e produttore ha 17 anni meno di lei. Secondo l’attrice nel nostro paese la differenza d’età vale solo […] L'articolo Clauda Gerini parla della differenza d’età con Andrea Preti proviene da ...

Scomparsa 2 - fiction Rai/ Anticipazioni - ci sarà la seconda stagione? Parla Eleonora Andreatta : Questa sera, martedì 19 dicembre, in prima serata su Rai 1 andrà in onda la sesta e ultima puntata di Scomparsa. Ci sarà una seconda stagione? Le parole del regista.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 17:00:00 GMT)

Indietro tutta 30 e l'ode : share più alto di Rai2 negli ultimi 3 anni - Mario Orfeo parla di tv di qualità - Antonella Clerici elogia Andrea Delogu : ASCOLTI TV “Lo straordinario successo di pubblico di Indietro tutta 30 e l’ode, oltre ad essere una bellissima notizia, è la conferma che la scelta di puntare su una televisione di qualità è vincente. Il mio ringraziamento caloroso va a Renzo Arbore, volto storico del servzio pubblico e artista di eccezionale talento, a Nino Frassica, ad Andrea Delogu e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo programma, la cui ...

Atlantide - Storie di uomini e di mondi : Andrea Purgatori ci parla della Russia - da zar a zar Putin : Ricordiamo a tutti che è possibile seguire il programma in diretta streaming sul sito ufficiale di La7 . Atlantide Storie di uomini e di mondi rivive gli zar di Russia Andrea Purgatori, autore, ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante / L’ex tronista parla di nozze : ‘So già dove glielo chiederò…’ (GF Vip 2) : Giulia De Lellis e Andrea Damante, dopo il Grande Fratello Vip 2 per la coppia è tempo di nozze? L'ex tronista di Uomini e Donne ha già le idee molto chiare.(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 18:57:00 GMT)

Andreas Muller parla del fratello con la meningite - dell’amicizia con Riki e di Amici : Andreas Muller e le toccanti dichiarazioni rilasciate a Verissimo: “Ringrazio i miei genitori perché mi sono stati davvero tanto vicini, soprattutto negli ultimi due anni la maggior parte dei successi che ho realizzato è grazie a loro. Mio padre è un lavoratore a tutti gli effetti, spero un giorno di poter diventare un padre come lui. Mia madre è una persona molto buona e spesso piangeva senza voler farsi vedere da me e dai miei fratelli ...

GF VIP 2017 - Giulia e Alfonso parlano di Andrea Damante : le dichiarazioni che non ti aspetti : Stanotte al GF VIP 2017 Giulia De Lellis ha parlato con Alfonso Signorini di Andrea Damante: l'opinionista e la concorrente hanno chiacchierato tranquillamente, segno del fatto che tra loro ormai è pace fatta, e l'argomento non poteva che essere Andrea! Giulia ha tempestato di domande il giornalista, proprio come ha fatto col suo fidanzato che ieri sera le ha fatto una sorpresa dietro al vetro in salotto, ma anche Alfonso ha voluto rassicurarla ...

Video/ Milan Austria Vienna (5-1) : highlights e gol della partita. Parla André Silva (Europa League girone D) : Video Milan Austria Vienna (risultato finale 5-1): highlights e gol della partita valida nella 5^ giornata del girone di dell'Europa League 2017-2018.(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 12:12:00 GMT)

Venerdì 24 novembre esce il cofanetto “Tu che m’ascolti insegnami” di Fabrizio De André che non parlava mai di se nelle sue canzoni : Milano. “Fabrizio non parlava mai di se nelle sue canzoni e neanche di me perché tendeva a falsare i suoi personaggi; mi disse che non mi cantava perché per lui dovevo essere così”. Lo ha detto Dori Ghezzi alla presentazione…Continua a leggere →

Scicli Dopo la scelta di Scicli Bene Comune parla il Sindaco : 'Andremo avanti con giovani competenti e motivati' : ... fatta anche da tanti giovani competenti ed entusiasti, che si svincoli definitivamente da vecchi modi di concepire la politica come politica politicante, legata ad interessi di parte, lontana dai ...

Andrea Delogu a Blogo : "Parla con lei? Emozione vera per chi partecipa. Dance Dance Dance? Un'esperienza importante" : In occasione del party FoxLife Official Night Out, tra gli ospiti, c'era anche Andrea Delogu, volto di Parla con lei e Dance Dance Dance. Abbiamo parlato con la conduttrice del dating show in onda su Fox Life e della sua esperienza nel talent show (condotto in coppia con Andrea Passoni).prosegui la letturaAndrea Delogu a Blogo: "Parla con lei? Emozione vera per chi partecipa. Dance Dance Dance? Un'esperienza importante" pubblicato su ...