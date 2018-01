Da oggi sacchetti bio a Pagamento | previste multe

Codacons - Dal 1' gennaio sacchetti per frutta e verdura a pagamento nei supermercati : "Una stangata" - Infooggi.it : Il Codacons rende noto di aver inoltrato una istanza d'accesso al Ministero dell'Economia per conoscere tutti i dettagli di tale norma ingiusta. Siamo pronti a dare battaglia - conclude l'...