Cos' è la Seu | l' infezione intestinale che può essere letale per i bambini

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Non ce l’ha fatta Carlotta Trevisan, la bambina di 9 anni ricoverata dall’estate scorsa all’ospedale di Padova, dove fu portata dai genitori e dove le fu diagnosticata la sindrome emolitico-uremica (conosciuta come Seu), una forma gravissima diche colpisce ipiccoli. Carlotta è morta sabato scorso. Ne ha dato notizia il padre, con un post su Facebook. "In questo momento siamo distrutti dal dolore. Il momento di fare altre considerazioni su quello che è accaduto non è questo", ha dichiarato Trevisan al Mattino di Padova. Carlotta aveva contratto la Seu durante una vacanza in montagna trascorsa con altri compagni della parrocchia. I primi segni, scrive Il Corriere della Sera, della malattia erano comparsi il 31 luglio durante una vacanza nel Bellunese, le sue condizioni si erano aggravate in ...