Corpo di una donna fatto a pezzi ritrovato nel veronese a Valeggio sul Mincio

Il mistero del delitto nel veronese : trovato Corpo di una donna fatta a pezzi : Il cadavere è stato scoperto da un allevatore, in una zona isolata di campagna. Al momento non è stata formulata nessuna ipotesi attendibile sulla natura del delitto. I carabinieri stanno cercando di ...

Il giallo del cadavere fatto a pezzi : è il Corpo di una donna - era nuda : Il corpo martoriato ritrovato in un campo in località Gardoni a Valeggio è stato trasferito presso l'Istituto di Medicina Legale a Borgo Roma dove verrà sottoposto ad autopsia. Resta ancora fitto il ...

Torna dal lavoro - trova il Corpo di una donna fatto a pezzi : Orrore nelle campagne del Veronese: erano le 18 di sabato 30 dicembre quando un allevatore ha trovato il cadavere di una donna in località Gardone, a Valeggio sul Mincio. Il corpo era stato fatto a pezzi e...

Shinrin yoku : dal Giappone una tecnica originale per la cura del Corpo e della mente : Lo Shinrin yoku, questo il nome della tecnica, è una camminata immersi nei boschi dove i Giapponesi la praticano per la cura spirituale del corpo e della mente. Sappiamo benissimo che l’uomo è stato sempre legato alla natura, sin dall’alba dei tempi. I ritmi di vita frenetici e le abitudini odierne possono portarci a dimenticare che veniamo dalla natura, e ci siamo evoluti in essa. I nostri geni sono vincolati indissolubilmente ...

Trovato morto La Rosa Foto Una donna e il figlio volevano scioglierlo nell’acido|Il Corpo dell’ex calciatore in un’auto : Il corpo era nel bagagliaio dell’auto guidata da Antonietta Biancaniello, fermata dalla Squadra omicidi dei carabinieri. Gli investigatori, fin da subito dopo la sparizione del 35enne, seguivano sia la donna sia il figlio, Raffaele Rullo, anche lui fermato

Andrea La Rosa sgozzato - il Corpo del calciatore sciolto nell'acido : fermati un uomo e una donna : Andrea La Rosa è stato sgozzato. I suoi assassini anche anche tentato di sciogliere il cadavere con l'acido ma non ci sono riusciti. Hanno quindi tentato di occultare il cadavere ma sono...

Nasce con il cuore fuori dal Corpo - i medici le salvano la vita : "Questa bimba è una combattente" : Dopo tre delicatissime operazioni chirurgiche, la piccola Vanellope Hope Wilkins è viva e ha il cuore al suo posto. Vanellope Hope, infatti, è nata con il muscolo cardiaco all'esterno del corpo, vittima di una rarissima patologia dagli esiti quasi sempre fatali. La sua storia è raccontata oggi dalla Bbc.La "ectopia cordis" è una malformazione estremamente insolita, che colpisce meno di 10 bambini su un milione. ...

La Moringa : una polvere “magica” dalle eccezionali proprietà benefiche per il Corpo umano : La Moringa è un alimento di origine vegetale proveniente da un albero coltivato in sud America (Moringa Oleifera), dalla quale si ricava una polvere molto utilizzata come integratore alimentare. La polvere di Moringa viene ottenuta mediante essiccazione e successiva macinazione delle foglie e dai semi di questo albero. Il risultato è una polvere quasi impalpabile, ricca di 9 amminoacidi essenziali, 27 vitamine, 46 antiossidanti diversi e molti ...

Protegge col Corpo un avversario infortunato : i gesti più belli di fair play : Un urlo di dolore squarcia all’improvviso l’atmosfera della Gerland. E’ il ventesimo minuto della sfida di rugby tra il Lione padrone di casa e lo Stade de Toulousain quando un beniamino di casa, il terza linea Virgile Bruni, finisce sdraiato sull’erba con un ginocchio ko. Vista la foga della partita, l’unico ad accorgersi dell’episodio è un avversario, l’enorme australiano Talalelei Gray, che resosi conto della gravità dell’infortunio sceglie ...

Protegge con il suo Corpo l'avversario infortunato - plauso per il rugbista : Durante la partita di rugby tra Lione e Tolosa, Tala Gray si è reso protagonista di un bel gesto di fair play. Durante la mischia, Virgile Bruni, terza linea della squadra avversaria, si è roto il ...

Il Corpo di una donna russa morta a Bologna verrà ibernato a Mosca : Il corpo di una donna russa morta a Bologna verrà ibernato a Mosca Il cadavere della donna venne trovato la scorsa estate circondato da buste di ghiaccio.Continua a leggere Il cadavere della donna venne trovato la scorsa estate circondato da buste di ghiaccio.Continua a leggere L'articolo Il corpo di una donna russa morta a Bologna verrà ibernato a Mosca sembra essere il primo su NewsGo.

Il mistero del ventenne cinese ucciso a Modena : il suo Corpo era in una valigia : ucciso e infilato in una valigia. Il corpo del ventenne di origini cinesi, Hu conosciuto come 'Leo', è stato trovato all'interno di un borsone nella camera del giovane in un appartamento al sesto ...

Trova il figlio di 20 anni morto in casa - il Corpo in una valigia : caccia a 2 ragazzi : Due o più persone, probabilmente cinesi e presumibilmente giovani. La Polizia di Modena sta cercando i possibili autori dell'omicidio di piazza Dante, dove ieri è stato Trovato dentro una valigia il ...

Ventenne trovato morto a Modena - il Corpo era dentro una valigia : Orrore a Modena per il ritrovamento del cadavere di un Ventenne cinese che era stato rinchiuso in una valigia. La macabra scoperta è stata fatta in casa dalla madre, anche lei cinese, e dal suo compagno, un avvocato penalista modenese, dopo che due amici del giovane si erano allontanati dall'abitazione. Il giovane Hu, soprannominato Leo, sabato pomeriggio aveva ricevuto la visita di alcuni amici nella sua stanza.L'avvocato, ...