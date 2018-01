: RT @MediasetTgcom24: Corea del Nord, Kim Jong-un: "Nostra forza nucleare completata" #CoreadelNord - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Corea del Nord, Kim Jong-un: "Nostra forza nucleare completata" #CoreadelNord - NotizieIN : 06:00 | Corea del Nord, Kim Jong-un: "Nostra forza nucleare completata" - MediasetTgcom24 : Corea del Nord, Kim Jong-un: "Nostra forza nucleare completata" #CoreadelNord - Liputan24com : -

La nostraè stata "completata": così il leaderno Kim Jong-Un, nel suo consueto messaggio di inizio anno trasmesso stamattina dalla tv di stato delladel. Sulla mia scrivania c'è un "pulsante": così il leaderno torna ad avvertire gli Stati Uniti, affermando che ladel suo paese è ora una realtà e non solo una minaccia." L'intera area degli Stati Uniti Continentali è sotto il raggio d'azione"gli Usa non inizino mai una guerra contro di me o il Paese"(Di lunedì 1 gennaio 2018)