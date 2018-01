Corea Nord potrebbe andare a Olimpiadi

: RT @FedericoDezzani: Rigurgiti di rivoluzioni colorate in Medio Oriente, missili anticarro in Ucraina, minacce di guerra in Nord Corea: Tru… - TorciaPolitica : RT @FedericoDezzani: Rigurgiti di rivoluzioni colorate in Medio Oriente, missili anticarro in Ucraina, minacce di guerra in Nord Corea: Tru… - deeplyfree3 : RT @Rinaldi_euro: Il primo stronzo del 2018! Nord Corea, Kim: ho pulsante nucleare - blackgeektuto : NUOVO VIDEO: SEGRETI ORRIBILI nel sistema della COREA DEL NORD (Red Star OS) - MammaNunmat64 : RT @Mysterytrains: Con un possibile governo a guida 5 stelle io mica vedrei troppa differenza fra noi è Corea del Nord. La prova è la tris… - francescomila18 : RT @CretellaRoberta: Nord Corea, Kim: 'Ho il pulsante nucleare sulla mia scrivania': 'Nostra forza completata, posso colpire gli Usa ovunqu… -

Ladelinviare una delegazione alleinvernali 2018, in programma a Pyeongchang,indel Sud, nonostante le tensioni sul nucleare. Il leaderno Kim Jong-un ha detto nel suo discorso per il nuovo anno che "siamo disposti a prendere tutte le misure necessarie anche per inviare la nostra delegazione ai Giochi di Pyeongchang" che Seul e gli organizzatori hanno indicato comedella Pace. I Giochi avranno luogo dal 9 al 25 febbraio;il 9 marzo via alle Paralimpiadi.(Di lunedì 1 gennaio 2018)