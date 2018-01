Corea del Nord | Kim Jong-un | “Il pulsante nucleare è sul mio tavolo”

Corea del Nord : Kim Jong Un ha cominciato l'anno parlando del pulsante nucleare sul suo tavolo : Foto: STR / KCNA VIA KNS / AFP Missili Nord Corea, Kim Jong-Un (Afp) I discorsi che Kim tiene il 1 gennaio hanno di solito fornito indicazioni sulla direzione politica dell'anno avvenire: un anno fa, ...

Corea del Nord : il mistero di fine anno Video : Le Nazioni Unite hanno incrementano ulteriormente le sanzioni [Video]nei confronti della #Corea del Nord tagliandola fuori, letteralmente, da ogni tipo di commercio. L'approvvigionamento di petrolio, quindi, oltre che ad essere vietato, è davvero impossibile per il Paese ma, nonostante i vari divieti dell'Onu, c'è chi, evidentemente, continua a venderglielo. Ma chi? Chi? Seul ha diffuso, nei giorni scorsi, varie immagini satellitari nelle quali ...

Corea del Nord - Kim Jong-un : "Nostra forza nucleare completata" : Il leader NordCoreano Kim Jong-un torna a minacciare gli Usa. "La nostra forza nucleare è stata completata e sulla mia scrivania ho il pulsante per sferrare l'attacco", ha detto nel suo discorso di ...

Fuochi d'artificio Capodanno 2018/ Video; show a Sydney - i festeggiamenti di Kim Jong-Un in Corea del Nord : Come da tradizione, nella notte di Capodanno in tutto il mondo l'arrivo del 2018 sarà salutato da Fuochi d'artificio e diversi spettacoli pirotecnici: ecco i più attesi in giro per il mondo(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 19:25:00 GMT)

La Corea del Nord annuncia incremento della propria potenza nucleare - : ... stringendo saldamente la spada nucleare e proteggendo la sua indipendenza, la giustizia e la pace, l'anno scorso è stata in grado di scongiurare una guerra nucleare che minaccia il mondo" si legge ...

Corea del Nord : Pyongyang non cambierà il suo piano per deterrenza nucleare : La Corea del Nord non cambierà la sua politica di sviluppo delle capacità nucleari come mezzo per contrastare le minacce degli Usa. Lo ha annunciato l’agenzia di stampa centrale della Corea del Nord Kcna, sostenendo che il presidente Usa Donald Trump ha fatto ricorso a una politica estera dura nei confronti di Pyonyang e accusando gli Stati Uniti di essere colpevoli della situazione di pericolosa tensione nella penisola Coreana. L'articolo ...

Mosca e Pechino sostengono la Corea del Nord : Un’accusa gravissima. Mosca rifornisce di petrolio la Corea del Nord. Lo avrebbe fatto almeno tre volte nell’ultimo trimestre violando le sanzioni Onu. A scriverlo i media internazionali che citano fonti d’intelligence dell’Europa occidentale secondo le quali i trasferimenti sono avvenuti…Continua a leggere →

Corea del Nord - la guerra è l'unica strategia USA? Video : 'La guerra è pace', scriveva George Orwell nel suo celeberrimo 1984. Pertanto, in tempi di crisi, non c'è nulla di meglio di dare sfogo alle armi per dirottare l'attenzione dell'opinione pubblica. Le ultime dichiarazioni di Donald Trump in merito alla crisi Coreana non lasciano presagire nulla di buono. Potrebbe trattarsi della solita minaccia applicabile ad una strategia di 'parole grosse' che in tutti questi mesi hanno percorso gli oltre 11 ...

Trump su Twitter invoca il 'buon vecchio riscaldamento globale' e minaccia (ancora) la Corea del Nord : ... come l'ultima legata ad un cinguettio in cui invoca il sano vecchio riscaldamento globale per combattere il freddo che sta colpendo l'Est del mondo), il Presidente degli Stati Uniti ha detto la sua, ...

Petrolio alla Corea del Nord Ora Trump attacca la Cina : ... amatissimo dallo zoccolo duro dei repubblicani proprio perché preferisce un linguaggio diretto ed è poco diplomatico anche in politica estera. A ogni sua minaccia esplicita fa subito seguire delle ...

Anche la Corea del Sud spara contro i bitcoin : Cinzia Meoni La frontiera delle valute digitali finora è stata un Far West in termini regolatori, fatto salvo per alcuni Paesi che ne hanno dichiarato l'illegalità (Nepal, Bolivia, Ecuador, Bangladesh,...

Onu bandisce da tutti i porti quattro navi della Corea del Nord : Roma, 29 dic. (askanews) - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha bandito dai porti di tutto il mondo quattro navi cargo NordCoreane per aver trasportato merci proibite in base alle sanzioni imposte al regime di Pyongyang.quattro altre navi - battenti bandiere delle Comore, di Saint Kitts and ...

Onu bandisce da tutti i porti quattro navi della Corea del Nord : Roma, 29 dic. (askanews) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha bandito dai porti di tutto il mondo quattro navi cargo NordCoreane per aver trasportato merci proibite in base alle sanzioni imposte al regime di Pyongyang. quattro altre navi battenti bandiere delle Comore, di Saint Kitts and ...

Corea del Nord - l'intervento della Russia può rappresentare una svolta Video : Tra i due litiganti, c'è un terzo soggetto che prova ad organizzare un tavolo di pace. Vladimir Putin indossa i panni della colomba, non gli si addicono più di tanto come non si addicono a nessun leader di una grande potenza militare, ma nella circostanza è troppo importante superare l'attuale fase di stallo per stemperare le tensioni in estremo oriente. Così la Russia si offre nel ruolo di mediatore tra Stati Uniti e #Corea del Nord. Il dialogo ...