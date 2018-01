Corea del Nord | il discorso di Capodanno di Kim | apre verso Seul | ma ricorda che “il

Corea del Nord - Kim minaccia : "Pulsante nucleare è sulla mia scrivania" : Kim Jong-un torna a minaccia re gli Usa e il leader Nord Corea no lo fa nel messaggio di Capodanno in cui ha ribadito che potrebbe colpire gli Stati Uniti con un'arma nucleare ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Kim Jong-un apre alla partecipazione della Corea del Nord! : Kim Jong-un ha clamorosamente aperto alla possibilità che una delegazione di atleti della Corea del Nord partecipi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 . Durante il discorso d’apertura dell’anno, il dittatore non preclude la partecipazione di suoi atleti alla rassegna a cinque cerchi che si svolgerà nella nemica Corea del Sud dal 9 al 25 febbraio. Le sue parole lasciano speranza: “I Giochi Invernali che si terranno in ...

Corea del Nord - Kim minaccia gli Usa anche nel messaggio di Capodanno : “Pulsante nucleare è sulla mia scrivania” : Il “pulsante nucleare ” è sulla mia scrivania e “l’intera area degli Stati Uniti continentali è sotto il raggio d’azione nucleare ”. Il leader Nord Corea no Kim Jong-un torna a minaccia re gli Usa nel suo consueto messaggio di inizio anno trasmesso dalla tv di stato della Corea del Nord . La nostra forza nucleare è stata “completata”, ha aggiunto Kim che poi ha avvertito: “Gli Usa non inizino mai una ...

