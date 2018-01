Coppa Italia 2018 - Juventus-Torino : quarti di finale. Data - programma - orario d’inizio - come seguire la partita in tv : Mercoledì 3 gennaio si giocherà Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. All’Allianz Stadium si gioca il derby della Mole, sentitissima stracittadina in cui i bianconeri partiranno con i favori del pronostico ma i granata cercheranno di ruggire per cercare il colpaccio. In palio la semifinale contro la vincente di Napoli-Atalanta. Mini turnover per Allegri che dovrebbe lasciare a riposo Dybala ...

Coppa Italia - L'Atalanta sa come battere il Napoli - Gasperini sicuro : 'l'anno scorso ci riuscimmo - ci riproveremo' : 'Può essere una bella partita le parole del tecnico delL'Atalanta ai microfoni di Rai Sport sono due squadre che hanno fatto un 2017 molto buono e si ritrovano a giocare un quarto di finale di Coppa ...

Coppa Italia 2018 - Napoli-Atalanta : quarti di finale. Data - programma - orario d’inizio - come seguire la partita in tv : Martedì 2 gennaio si giocherà Napoli-Atalanta, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Allo Stadio San Paolo la capolista partirà con tutti i favori del pronostico a caccia del passaggio del turno e della semifinale contro la vincente di Juventus-Torino ma gli orobici non si presenteranno già battuti e cercheranno il colpaccio. Si preannuncia una partita molto avvincente e appassionante, gli uomini di Sarri sono in ...

Coppa Italia : Napoli Atalanta : Alla vigilia del quarto di finale dell'Atalanta al San Paolo, Gian Piero Gasperini ai microfoni del tg sport di Rai 2 ha ricordato il precedente del 25 febbraio scorso quando i nerazzurri stesero l'...

Probabili formazioni / Napoli Atalanta : mosse alternative. Diretta tv - orario - notizie live (Coppa Italia) : Probabili formazioni Napoli Atalanta: Diretta tv, orario, notizie live alla vigilia su moduli e titolari per la partita di Coppa Italia, quarti (2 gennaio 2018)(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 17:51:00 GMT)

Chiellini punta all'en plein : 'La Juve può vincere scudetto - Champions e Coppa Italia' : 'Abbiamo l'obiettivo dei sette scudetti, della quarta Coppa Italia ed è un obiettivo la Champions: raggiungibili ma non per questo facili'. Sono le prime parole in bianconero del 2018 di Giorgio ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Napoli Atalanta : Mertens ci sarà. Diretta tv - orario - notizie live (Coppa Italia quarti) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Atalanta: Diretta tv, orario, notizie live alla vigilia su moduli e titolari per la partita di Coppa Italia, quarti (2 gennaio 2018)(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 15:49:00 GMT)

Probabili Formazioni Napoli-Atalanta - Quarti Finale Coppa Italia 02-01-2018 : Dopo essersi già delineata la prima semiFinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan e a poche ore dall’inizio del nuovo anno, è subito vigilia di Coppa Italia tra Napoli-Atalanta, che sarà la prima partita del 2018 del nostro calcio Allo stadio San Paolo, domani alle ore 20:45, si gioca Napoli-Atalanta, gara secca che vale l’ingresso alla semiFinale. I partenopei si sono appena laureati campioni d’inverno dopo la vittoria in ...

Coppa Italia 2018 - Napoli-Atalanta : probabili formazioni. Insigne e il tridente dal 1' senza Jorginho - difficoltà per Gasperini : Napoli-Atalanta sarà il terzo quarto di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Le due squadre si affronteranno martedì 2 gennaio (ore 20.45): rientro col botto da Capodanno per entrambe le squadre che cercheranno la qualificazione alle semifinali dove affronteranno la vincente di Juventus-Torino. Si preannuncia un San Paolo infuocato per spingere la capolista verso il passaggio del turno. Gli orobici proveranno a sovvertire il pronostico ...

Probabili Formazioni Napoli-Atalanta - Quarti di Finale Coppa Italia 2-01-2017 : Dopo essersi già delineata la prima semiFinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan e a poche ore dall’inizio del nuovo anno, è subito vigilia di Coppa Italia tra Napoli-Atalanta, che sarà la prima partita del 2018. Allo stadio San Paolo, domani alle ore 20:45, si gioca Napoli-Atalanta, gara secca che vale l’ingresso alla semiFinale. I partenopei si sono appena laureati campioni d’inverno dopo la vittoria in trasferta ...

Coppa Italia 2018 - Juventus-Torino : probabili formazioni. Dybala e Belotti a riposo? Giocano Higuain e Bernardeschi - emergenza granata : Juventus-Torino sarà l’ultimo quarto di finale della Coppa Italia 2018 di calcio: le due squadre scenderanno in campo mercoledì 3 gennaio nell’attesissimo derby della Mole che metterà in palio un posto in semifinale contro la vincente di Napoli-Atalanta. Si preannuncia una partita estremamente combattuta e intensa, una stracittadina assolutamente appassionante e divertente che scalderà gli animi delle due tifoserie. Si giocherà ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 – I convocati dell’Italia per la tappa di Oberhof : torna Nicole Gontier! : torna la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon dopo la pausa natalizia. Si ricomincia a Oberhof (Germania) dal 4 al 7 gennaio: in programma sprint, inseguimento e staffette. Sono 9 i convocati dell’italia: confermati tutti i nostri big, torna Nicole Gontier. Lukas Hofer Dominik Windisch Thomas Bormolini Giuseppe Montello Thierry Chenal Dorothea Wierer Lisa Vittozzi Federica Sanfilippo Nicole Gontier (Foto FISI Serge ...