Coppa Italia 2018 | Juventus-Torino | quarti di finale Data | programma | orario d’inizio

: RT @jup1897: GENNAIO - Juventus ?? 03/01?? Torino (Coppa Italia) 06/01?? Cagliari 22/01?? Genoa 28/01?? Chievo - thisis_whatiam : RT @jup1897: GENNAIO - Juventus ?? 03/01?? Torino (Coppa Italia) 06/01?? Cagliari 22/01?? Genoa 28/01?? Chievo - All_The_News81 : #NotizieBianconere #Juventus Coppa Italia 2018, #Juventus-Torino: probabili formazioni. Dybala e ... - OA Sport - $inline_image ... - LZichella : @ILTOROSIAMONOI Carissimi vedete di eliminare la Juve dalla Coppa Italia please Forza Toro - vis78_davide : @ValeBianco88 300 milioni ed essere a meno 15 punti....Ah già la Coppa Italia...???? -

(Di lunedì 1 gennaio 2018) Mercoledì 3 gennaio si giocherà, match valido per ididelladi calcio. All’Allianz Stadium si gioca il derby della Mole, sentitissima stracittadina in cui i bianconeri partiranno con i favori del pronostico ma i granata cercheranno di ruggire per cercare il colpaccio. In palio la semicontro la vincente di Napoli-Atalanta. Mini turnover per Allegri che dovrebbe lasciare a riposo Dybala ma giocherà con Higuain e Bernardeschi, qualche problema in più per Mihajlovic che deve scontare delle assenze importanti. Di seguito la, ildettagliato e l’d’inizio di, match valido per ididelladi calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI’ 3 ...