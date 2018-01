Concerto di Capodanno in diretta

Bari - 100mila nella piazza blindata per il Concertone di Capodanno con Mengoni : Da Niccolò Piccinni a Marco Mengoni, due artisti separati da oltre 200 anni, ma uniti dalla stessa vocazione: essere tra delle più importanti star pop della loro epoca. A ricordarlo è Alan Palmieri, ...

Firenze. Concerto di Capodanno all’hotel Hilton : Oggi alle 17 si terrà il tradizionale gran Concerto di Capodanno del Quartiere 4 di Firenze nell’auditorium dell’Hilton Hotel. Il Concerto sarà realizzato dall’orchestra Toscana Classica con brani e arie tradizionali tratte da opere di Bizet, Piovani, Strauss, Verdi, Puccini, Morricone…Continua a leggere →

Concerto di Capodanno 2018 Fenice di Venezia/ Diretta streaming video Rai : l'evento e la polemica di Muti : Concerto Capodanno a Venezia, il primo gennaio si apre l'evento musicale diretto dal maestro Myung-Whun Chung e la polemica con Riccardo Muti, ecco perché.(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 01:55:00 GMT)

Concerto Capodanno 2018 a Vienna/ Diretta streaming video : Riccardo Muti dirige l'evento (oggi - 1 gennaio) : Capodanno al Musikverein di Vienna, il Concerto musicale del primo gennaio torna sulla Rai diretto dal maestro Riccardo Muti. Come seguirlo in Diretta, le repliche(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 01:50:00 GMT)

Concerto di Capodanno al Garibaldi di Modica : Tutto pronto al teatro Garibaldi di Modica per il Concerto di Capodanno della Civica Filarmonica al teatro Garibaldi.

Capodanno 2018/ Da “L’Anno che verrà” a “Wind Capodanno in Musica” : Concerto di Max Gazzè a Mantova : Tutto sugli eventi più curiosi, i concerti e le iniziative in programma il 31 dicembre per celebrare l'inizio del 2018: tra "concertoni" televisivi, feste in piazza ed "around the world"(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 15:40:00 GMT)

Concerto di Capodanno - piazza Duomo blindata : L'afflusso del pubblico " massimo 20.070 persone, come autorizzato dalla Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli " avverrà attraverso 9 varchi di accesso presidiati, con un' ...

Canale 5 festeggerà Capodanno 2018 con un evento musicale incredibile in diretta dalla Unipol Arena di Bologna. Domenica 31 dicembre Radio 105, Radio 101 e Radio Subasio hanno organizzato un concerto pieno dei grandi nomi della musica italiana per accogliere in musica il nuovo anno.

Capodanno 2018 si festeggia su Rai 1 con lo show L'Anno Che Verrà che quest'anno si terrà in diretta tv da Matera. Sarà Amadeus a condurre la serata in cui si alterneranno sul palco i grandi nomi della musica italiana. Tra tutti sono attesissimi Al Bano e Romina Power, che si riuniranno in esclusiva per festeggiare l'arrivo del 2018 nella cittadina pugliese.

Concerto di Capodanno - saranno 250 gli agenti di polizia in piazza del Duomo : In piazza Duomo potranno accedere 20.070 persone al massimo, come autorizzato dalla Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli, e avverrà attraverso nove varchi di accesso ...

Capodanno 2018 : tutte le informazioni sul Concertone : ... la conferma delle "storiche" piazza Signoria e piazza Santissima Annunziata e la novità degli spettacoli itineranti in Oltrarno . Ecco i provvedimenti e i servizi previsti. POLIZIA MUNICIPALE- ...

La Rai trasmetterà il 1 gennaio 2018 il tradizionale Concerto di Capodanno di Vienna e quello di Venezia. Di seguito orari e programma dei due eventi musicali che salutano in musica il nuovo anno. Concerto di Capodanno 2018 Vienna: programma Sarà Riccardo Muti il protagonista del Concerto di Capodanno 2018 a Vienna. Il Maestro salirà sul podio dei Wiener Philharmoniker nella celebre sala dorata del

Muti per la quinta volta sul podio a Vienna : "Vi svelo il mio Concerto di Capodanno" : Nella sala d'oro del Musikverein a Vienna Riccardo Muti è agli ultimi ritocchi nelle prove del concerto di Capodanno. Con i Wiener Philharmoniker sceglie che tipo di rubato adottare nel celeberrimo ...

Capodanno : Concerto in piazza a Palermo - varchi e metal detector : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - varchi presidiati, controlli con i metal detector, dissuasori in cemento e una lunga lista di oggetti vietati. Palermo si prepara al suo Capodanno in piazza all'insegna della sicurezza e delle misure antiterrorismo. In occasione del concerto che dirà addio al 2017 e sa