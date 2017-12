Come sei al primo appuntamento? Te lo svela il segno zodiacale

Bitcoin - rischio virus. "Ecco Come capire (e proteggersi) se sei sotto attacco" : Roma, 27 dicembre 2017 - Siamo tutti a rischio? Secondo un report della Bbc, si starebbero diffondendo in rete malware (termine tecnico che identifica un virus informatico) che infettano i più ...

Come il digitale cambierà i musei del futuro : Roma, galleria Borghese, la seconda B di una scuola media della capitale percorre i corridoi ricchi di arte barocca. Le professoresse e una guida appassionata raccontano agli studenti i capolavori di Bernini e di Tiziano. Dopo l'iniziale entusiasmo, l'attenzione inizia scendere e i ragazzi cominciano a distrarsi: l'approccio al museo statico e tradizionale rende difficile la fruizione, specie in un periodo in cui tutti, e specialmente i ...

L'indagine : dimmi di che generazione sei e ti dirò Come viaggi : Se durante le trasferte di lavoro ti piace viaggiare in un gruppo, probabilmente sei un Millennials. Cioè hai tra i 24 e i 34 anni. Se invece preferisci la solitudine secondo lo studio CWT Connected ...

Sei un potente o vuoi diventarlo? Guarda Come fare – L’istantanea di Caporale : Un potente si riconosce subito. Se è invitato a un convegno arriva per ultimo ma parla per primo. Se è in viaggio sull’autostrada ha sempre il lampeggiante acceso e un’auto di scorta, e passa per primo anche se è in ultima fila. Però se si trova in una città del nord fa spegnere il lampeggiante, a volte anzi lo occulta, perché fa troppo kitsch e sceglie di rimanere in coda. Ma non più di due minuti. Se si trova in una città del sud non fa ...

Sei single? Ecco Come incontrare il lui dei sogni : Se è vero che ormai è crollato il mito della donna single e triste (anzi, secondo una recente ricerca Mintel, le donne traggono ben più giovamento dallo stato di singletudine rispetto agli uomini), resta da dire che quando si è in cerca del principe azzurro – o di qualcuno che vagamente gli assomigli -e invece non si trova nessuno, un po’ di malinconia e scoraggiamento possono farsi sentire.LEGGI ANCHE10 film per sopravvivere ...

'Di che squadra sei ' - i tifosi sono Come fratelli : NON è scritto nel Dna, ma poco ci manca. Il tifo per la propria squadra del cuore infiamma, fa esultare, fa piangere, divide e soprattutto unisce. Con un legame talmente forte da poter essere ...

Banche - Bruno Vespa : 'Banca d'Italia - Ignazio Visco e il carisma scomparso. Come è possibile rinnovarlo per sei anni?' : Era 'inossidabile','solenne' , Banca d'Italia . Ma se quel ' senso di infallibilità che si respira a via Nazionale è rimasto immutato', il ' carisma è scomparso '. Bruno Vespa , nel suo editoriale sul ...

Crozza-Berlusconi : “Stai sereno Matteo - sei in lista Come candidato premier dopo il guardiano del faro di Ventotene” : Nel corso della copertina di Che Fuori Tempo Che fa in onda ieri su Rai 1, Crozza nei panni di Silvio Berlusconi torna sulle motivazioni che l’hanno portato a fare proprio il nome di Gallitelli come possibile candidato premier per il centrodestra: “Perché Salvini mi stava guardando dal divano e dopo che ho detto di quel generale lì, Matteo è invecchiato così tanto che Umberto Bossi in confronto sembrava suo nipote. Io comunque vorrei rassicurare ...

Achille Lauro - in uscita il nuovo singolo 'Non sei Come me' : Achille Lauro è tornato con nuova musica . Da venerdì 24 novembre è in radio il singolo 'Non sei come me' , mentre dall' 1 dicembre potrai ascoltarlo anche in tutte le piattaforme streaming . Sono sempre stato diverso. Non ho mai fatto quello che volevano farmi fare. Non ho mai voluto lavorare per gli altri. Non sono mai stato zitto quando mio padre offendeva mia madre. Avessi ...

Paradosso Tari - può rincarare fino a sei euro a persona - La guida : ecco Come ottenere i rimborsi : A Catanzaro hanno già calcolato il 'danno': una perdita di gettito di 32.940 euro. Così l'amministrazione ha fatto sapere che dall'anno prossimo si cambierà registro: 80 centesimi in più per tutti i ...

Annamaria / Uomini e Donne - pioggia di critiche dal pubblico : "Sei Come Giorgio Manetti!" (Trono Over) : Annamaria, la dama over del trono di Uomini e Donne torna in televisione questo pomeriggio: oggi sarà la protagonista con il cavaliere Vito, Tina Cipollari e Graziella.(Pubblicato il Thu, 09 Nov 2017 19:43:00 GMT)

Linguaggio - dimmi Come parli e ti dirò se sei stressato : Anche voi usate dite spesso ‘veramente’, ‘incredibilmente’ o avete la tendenza a parlare poco? Allora potreste essere stressati. A dirlo è una ricerca dell’Università della California e dell’Arizona, pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences, che rilevato come il Linguaggio che utilizziamo sia una spia del nostro livello di stress. Gli studiosi hanno preso in esame 143 persone adulte a cui ...

Linguaggio - dimmi Come parli e ti dirò se sei stressato. Un nuovo studio rivela i legami tra le parole usate e il livello di stress : Anche voi usate dite spesso ‘veramente’, ‘incredibilmente’ o avete la tendenza a parlare poco? Allora potreste essere stressati. A dirlo è una ricerca dell’Università della California e dell’Arizona, pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences, che rilevato come il Linguaggio che utilizziamo sia una spia del nostro livello di stress. Gli studiosi hanno preso in esame 143 persone adulte a cui ...

Le Iene - Di Maio attacca Monteleone : "Una volta facevi il giornalista - Come ti sei ridotto" : Proprio mentre Matteo Renzi rispondeva alle domande di Giovanni Floris e di altri giornalisti a Di Martedì nella serata in cui avrebbe dovuto sfidare Luigi Di Maio ad un duello tv invocato dallo stesso grillino, il candidato premier del Movimento Cinque Stelle si è palesato a Le Iene.Non un’intervista concordata, bensì un incontro-scontro con Antonino Monteleone, che si è presentato da Di Maio con un paio di guantoni da boxe in regalo. E’ ...