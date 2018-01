Coldiretti | per il Cenone spesi 2 | 3 miliardi | +10% rispetto allanno scorso

Coldiretti - per il Cenone gli italiani hanno speso 2 - 3 miliardi : il 10% in più rispetto allanno scorso : La ripresa si sente a tavola. Per il Cenone di fine anno, gli italiani hanno sborsato 2,3 miliardi di euro per i cibi e le bevande, con un aumento del 10% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da ...

Capodanno - Coldiretti : vacanza per 4 - 5 milioni di italiani : 4,5 milioni di italiani trascorreranno il Capodanno fuori casa, un numero sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti dalla quale si evidenzia peraltro che resta in Italia l’80% dei vacanzieri. A pesare sulle destinazioni – sottolinea la Coldiretti – sono i drammatici episodi di terrorismo internazionale che condizionano quest’anno la scelta delle vacanze di più di un Italiano su ...

Natale - Coldiretti : al via il riciclo dei regali per un italiano su quattro : Quasi un italiano su quattro (24%) che ha ricevuto regali di Natale ricicla quelli indesiderati. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ che evidenzia l’affermarsi di una nuova tendenza tra gli italiani. La grande maggioranza degli Italiani che ricicla lo fa a favore di parenti e amici che possono apprezzare l’oggetto ricevuto in dono mentre – sottolinea la Coldiretti – una buona percentuale di pragmatici (30 per cento) li ...

Coldiretti : sotto lalbero di Natale regali per un valore di 4 - 6 milioni : Le famiglie italiane hanno scartato sotto l'albero regali di Natale per un valore stimabile in circa 4,6 miliardi . E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che ...

Natale 2017. Coldiretti : spesi 2 - 5 miliardi per imbandire la tavola : A prevalere sono stati i prodotti tipici italiani con i cibi esotici e fuori stagione praticamente scomparsi dalle tavole. Spesa da 94 euro a famiglia. 9 su 10 a casa

Sassari : successo per “A Natale mangiamo locale” di Coldiretti : successo per l’iniziativa ‘A Natale mangiamo locale’ organizzata dalla Coldiretti Nord Sardegna in collaborazione con l’Agenzia Laore Sardegna. Centinaia di persone, tra giovani alunni delle scuole materne ed elementari, clienti dei mercati Campagna Amica Nord Sardegna e studenti universitari, hanno preso parte ai tanti incontri organizzati nelle scuole e nelle piazze della provincia di Sassari. Il progetto A Natale mangiamo locale è ...