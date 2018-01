Clochard trovato morto a Palermo in piazza XIII Vittime

Palermo : Clochard trovato morto in un magazzino : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - Un senzatetto polacco di 68 anni è stato trovato morto stamattina in via Ruggero Loria, a Palermo. L'uomo aveva trovato riparo all'interno di un magazzino abbandonato. A trovare il corpo, privo di segni di violenza, è stata la polizia. Probabilmente l'uomo è morto a ca

Clochard trovato morto in un magazzino : forse stroncato dal freddo : Un senzatetto di 68 anni, con origini polacche, è stato trovato senza vita in un magazzino in via Ruggero Loria, a Palermo. Sono stati alcuni vicini a segnalare a presenza dell'uomo...

Roma - 50enne Clochard trovato morto : 23.31 Il cadavere di un uomo senza fissa dimora è stato trovato all'interno di una cabina in cemento in disuso lungo via della Stazione Tuscolana a Roma. Sul corpo dell'uomo, dell'apparente età di 50 anni, non sarebbero stati trovati segni evidenti di violenza. La vittima potrebbe essere morta da alcuni giorni. Sono intevenuti gli uomini della Squadra Mobile e della Scientifica.