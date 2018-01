Clash Royale Guida | L’importanza dell’Elisir

Clash Royale Guida : Scheletro Gigante : Quando e Come utilizzarlo : Chi è il migliore amico del Gigante in Clash Royale? Lo Scheletro Gigante naturalmente, ed oggi vogliamo concludere il 2017 parlandovi proprio di una delle carte più utilizzate, sopratutto nelle prime Arene di gioco. Clash Royale: Guida allo Scheletro Gigante Lo Scheletro Gigante Come suggerisce il nome stesso della carta, è un personaggio dalle dimensioni molto generose, devastante in attacco ma molto lento ...

Clash Royale Guida : Arco-X : Quando e come Utilizzarlo : Una delle carte più utili, se usate saggiamente, in Clash Royale, è l’Arco X, una carta che può creare non pochi problemi agli avversari, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere. Clash Royale: Guida alla carta Arco X Arco X, è una carta che se evocata sul campo di battaglia, fa comparire una sorta di balestra, la quale inizia a colpire torri e nemici con una scarica di frecce, una ...

Clash Royale Guida : Cucciolo di Drago – Quando e Come utilizzarlo : Giocatori di Clash Royale, quest’oggi vogliamo condividere con voi quello che c’è da sapere sul Cucciolo di Drago, una delle carte più interessanti del gioco, che, una volta potenziata, risulta davvero devastante, sopratutto nelle prime Arene del gioco. Cucciolo di Drago: Come utilizzarlo al meglio in Clash Royale Il Cucciolo di Drago è una delle prime carte che vengono assegnate al giocatore, ed è ...

Clash Royale saluta il 2017 con una sfida esclusiva : Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno,Clash Royale mette a disposizione per tutti i giocatori che hanno raggiunto almeno il livello 8, a partire da domani, una sfida imperdibile, la quale forzerà i giocatori ad utilizzare esclusivamente le arte rilasciate al lancio del titolo, ma con premi sostanziosi. Un n uovo evento per Clash Royale di fine anno Lo scopo dell’evento, è quello di portarsi a casa ...

Clash Royale Guida : Principe – Quando e Come utilizzarlo : Proseguiamo con le nostre guide su Clash Royale, parlandovi quest’oggi di una delle migliori carte per le prime Arene, molto ambita quanto utilizzata negli scontri online, ci stiamo naturalmente riferendo al Principe. Clash Royale: Guida al Principe Il Principe è una delle carte che è possibile testare fin dal Campo di Prova ed ottenere già nella prima Arena, tramite i forzieri o acquisti giornalieri. La carta in ...

Clash Royale Guida : Orda di sceheletri – Quando e Come utilizzarli : Una delle carte più deboli di Clash Royale, in termini di difesa ma allo stesso tempo più fastidiose ed efficaci, è l‘Orda di Scheletri, una carta che per certi versi potrebbe essere sottovalutata, ma che in realtà ha molto da offrire. Clash Royale: L’Orda di scheletri – Quello che c’è da sapere Come suggerisce il nome stesso della carta, si tratta di una vera e propria Orda, ...

Clash Royale Guida : Il Barile Goblin – Quando e Come utilizzarlo : Tra le carte che è possibile ottenere nell’Arena 1 di Clash Royale, vi è il Barile Goblin, una carta che può sembrare innocua e debole, ma che se utilizzata con saggezza, può darvi delle grandi soddisfazioni e risultati. Come e Quando usare il Barile Goblin in Clash Royale Come suggerisce il nome stesso della carta, si tratta di un Barile contenete fino a 3 Goblin, scagliabile in un qualsiasi punto ...

Clash Royale Guida : Tutto quello che c’è da sapere sui Bauli : Nella nostra Guida introduttiva a Cash Royale, vi abbiamo parlato in parte dei Bauli presenti nel gioco. Quest’oggi vogliamo condividere con voi Tutto quello che c’è da sapere, ossia, quali tipologie ci sono, come si ottengono ed aprono, cosa contengono e cosi via dicendo. Clash Royale: Guida ai Bauli In Clash Royale, come in molti altri free to play per iOS e Android, sono presenti dei Bauli o Forzieri da aprire, per ...

Clash Royale Guida : Tutto quello che c’è da sapere per cominciare : Se avete deciso di installare Clash Royale sul vostro smartphone o tablet, o siete dei folli ed avete giornate intere da dedicare al suddetto titolo, oppure vi siete lasciati condizionare dalla massa, come noi del resto. Clash Royale: Le basi per iniziare a giocare A partire da oggi, vogliamo condividere con voi Tutto quello che c’è da sapere a riguardo, dalle basi per cominciare, a come utilizzare ogni singola carta presente in ...

Clash Royale : Guida ai Bauli Re Leggendario - Fortunato e Cangiante : Come sapete, in Clash Royale, vi è la possibilità di acquistare con le gemme ottenute in gioco o tramite denaro reale, 3 tipologie di Bauli, Re Leggendario, Fortunato e Cangiante. Quest’oggi vogliamo illustrarvi di cosa si tratta. Clash Royale: Guida ai Bauli acquistabili In Clash Royale avete sicuramente notato 3 differenti Bauli, i quali possono essere ottenuti tramite gli smeraldi. Il meno importante dei 3 ma allo stesso ...

Clash Royale : Come sbloccare la nuova carta Il Fantasma Royale in anteprima : Se state giocando a Clash Royale in questo periodo, avrete sicuramente notato l’imminente arrivo di una nuova carta, il Fantasma Royale, la quale sarà disponibile per tutti coloro che hanno raggiunto almeno l’Arena 10, a partire dal 4 Gennaio 2018. Come ottenere il Fantasma Royale in Clash Royale in anteprima Il Fantasma Royale è una carta Leggendaria ed ha un costo di 3 Elisir per l’evocazione, se avete ...

Clash Royale Strategia : Come usare il minatore : Una delle carte leggendarie con rate di utilizzo più basso in Clash Royale, è sicuramente il minatore. Nonostante possieda statistiche deludenti, le sue potenzialità sono immense, sopratutto se abbinato a delle combo. Scopriamo insieme le migliori strategie su quando e Come utilizzarlo. Il minatore: Come utilizzarlo al meglio in Clash Royale Il minatore, è una carta offensiva, la sua resistenza, gli consente di ...

Clash Royale Strategia : Come usare la la Gang di Goblin : In Clash Royale, vi sono alcune carte che potrebbero essere considerate inutili, ma se utilizzate con saggezza, possono tornare di grande utilità, tra queste vi è la Gang di Goblin, la quale Come molte altre carte, va potenziata per ottenere il meglio dalla stessa. Guida alla Gang di Goblin in Clash Royale La Gang di Goblin, è simile all’Orda di Scheletri con delle importanti differenze. Uno dei momenti ...

Clash Royale Guida : Come usare lo Spirito di Ghiaccio : Una delle carte più economiche presenti su Clash Royale, è indubbiamente Lo Spirito di Ghiaccio, il quale costa un solo elisir ed è dotato di un attacco in grado di paralizzare il nemico per qualche istante, il tempo di suonargliele di santa ragione. Come utilizzare lo Spirito di Ghiaccio in Clash Royale Lo Spirito di Ghiaccio si muove rapidamente ed attacca i bersagli sia terrestri che aerei. Possiamo ...