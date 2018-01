Cinema | nel 2018 tornano gli italiani | da Sorrentino a Bellocchio | Muccino | Garrone

Film in uscita al Cinema nel mese di gennaio 2018 : data - trama - cast : Scopriamo il calendario dei Film in uscita al cinema nel mese di gennaio 2018. I titoli sono numerosi e trattano svariati temi. Nell’elenco che riportiamo di seguito trovi le schede riassuntive. LEGGI ALTRI ARTICOLI SUL #cinema Il calendario dei Film in uscita al cinema è articolato settimanalmente. In ogni settimana è riportato l’elenco dei Film in base alla data di uscita nei cinema. Puoi approfondire gli argomenti cliccando sulle ...

Benvenuti nella jungla : Jumanji al Cinema da oggi e la storia continua : Indietro 1 gennaio 2018 ROMA – Il gioco continua. Dopo una lunga attesa, arriva al cinema oggi Jumanji – Benvenuti nella jungla, il sequel del film cult del 1995. Protagonisti Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black e Karen Gillan che erediteranno l’avventura iniziata dall’indimenticabile Robin Williams. Jumanji arriva sul grande schermo con una veste rinnovata. Quattro […] L'articolo Benvenuti nella jungla: Jumanji al cinema da oggi e la ...

Jumanji Benvenuti nella Giungla - film al Cinema : recensione e curiosità : Jumanji Benvenuti nella Giungla è il film al cinema in uscita lunedì 1 gennaio 2018. La commedia d’avventura è diretta da Jake Kasdan con protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan e Nick Jonas. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Jumanji Benvenuti nella Giungla, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Jumanji: ...

Cinema - nel 2017 l’anniversario di tre capolavori : Il Padrino - Incontri ravvicinati e La vita è bella : Certi anni arrotondano lustri e decenni di film divenuti senza tempo entrati nell’immaginario collettivo. Con forza, tenerezza o comicità. Personaggi, citazioni, storie, a volte note musicali che non restano a gravitare nel tempo ma entrano nella nostra vita lasciando piccoli e grandi segni sulla cultura contemporanea. Il 18 dicembre 1997 uscì La vita è bella. Tre Oscar come punte di diamante su una miriade di premi ricevuti e 229 milioni di ...

Serena Limonta - dalla Brianza a Los Angeles per lavorare nel Cinema : dalla Brianza alla California per coltivare il sogno del cinema. Serena Limonta ha 21 anni e da Besana in Brianza è volata a Los Angeles, dove ha studiato e dove oggi è sul set di una serie televisiva.

BARBARA D'URSO TORNA AL Cinema/ Da gennaio in sala ne ''Il Vegetale'' : l'ultima volta in sala nel 2004 : BARBARA D'URSO TORNA al CINEMA: la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live recita accanto a Fabio Rovazzi nel film "Il Vegetale", nelle sale dal 18 gennaio.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 22:33:00 GMT)

Barbara D'Urso debutta al Cinema/ Video - a gennaio con Fabo Rovazzi nel film "Il Vegetale" : Barbara D'Urso debutta al cinema: la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live recita accanto a Fabio Rovazzi nel film "Il Vegetale", nelle sale dal 18 gennaio.(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 20:18:00 GMT)

Fulgor - riapre il Cinema di Fellini. Una sala entrata nel mito : Per sordi e ipovedenti sono state studiate tecnologie specifiche, perché anche loro possano godere degli spettacoli e l'intenzione è quella di organizzare eventi e incontri per esperti o semplici ...

Fulgor - riapre il Cinema di Fellini. Una sala entrata nel mito - Cinema - Spettacoli : Per sordi e ipovedenti sono state studiate tecnologie specifiche, perché anche loro possano godere degli Spettacoli e l'intenzione è quella di organizzare eventi e incontri per esperti o semplici ...

Roma - Florenzi sbarca al Cinema : sarà doppiatore nel film d'animazione 'I Primitivi' : Non solo calcio, presto Alessandro Florenzi metterà piede anche nel mondo del cinema. L'esterno della Roma farà il suo esordio da doppiatore per il film d'animazione 'I Primitivi' in uscita nelle sale l'8 febbraio del 2018 e darà voce a Dribblo. Con lui anche ...

Roma - Florenzi sbarca al Cinema : sarà doppiatore nel film d'animazione 'I Primitivi' : Non solo calcio, presto Alessandro Florenzi metterà piede anche nel mondo del cinema. L'esterno della Roma farà il suo esordio da doppiatore per il film d'animazione 'I Primitivi' in uscita nelle sale l'8 febbraio del 2018 e darà voce a Dribblo. Con lui anche ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto dal 25 al 27 dicembre : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti (tessera Dlf): 5 euro. Acquistando la tessera Dlf 2017 al costo di 15 euro , per un anno sarà ...

Lutto nel mondo del Cinema : 'Fino all'ultimo ha parlato di lavoro e film'. A dare il triste annuncio è stata proprio sua figlia. Il 2017 - sul finire - ... : Brutta notizia sul finire di questo 2017 che ha continuato a portarci via grandi nomi del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema, appunto. Ed è infatti il mondo del cinema italiano, e non solo, a piangere la morte di Manolo Bolognini. Il famoso produttore cinematografico è stato stroncato da un infarto oggi, sabato 23 dicembre, all'età di 92 anni, nella ...

Cinema - nelle sale è tutto un malinconico ‘déjà vu’ : questo Natale meglio la tombola con i parenti : Ma com’è triste questo Natale 2017 al Cinema. Ci si guarda attorno, sui cartelloni pubblicitari della tangenziale, negli avvisi invadenti sullo smartphone, tra le pagine di un giornale sdrucito al bar, e non si trova un titolo che uno da vedere a tutti i costi in sala. Uno di quei film che il 25 dicembre pomeriggio ti spingono a fuggire alla chetichella dalla tombola dei parenti senza senso di colpa per la mamma lasciata sola. Per carità, mica ...