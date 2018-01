Capodanno nelle piazze fra musica e brindisi

Capodanno 2018 - la festa nelle piazze tra musica - show e massima allerta : Firenze, 1 gennaio 2018 - Si festeggia il Capodanno 2018 nelle città, con tanta musica e grandi show. massima allerta da parte delle forze dell'ordine: un occhio speciale viene rivolto alla sicurezza ...

Capodanno 2018 - brindisi e feste in piazza nelle città italiane : Da Palermo a Torino, ecco come le città italiane hanno festeggiato il 2018: fuochi d'artificio, brindisi in piazza e poi musica

Capodanno : festa blindata nelle piazze : Un rigido piano di sicurezza per permettere a tutti di festeggiare l'arrivo del nuovo anno fra centinaia di eventi musicali. A Roma la sindaca Raggi vieta i botti - Sarà anche quest'anno una festa ...

NESLI/ Il ritorno nelle vesti di Francesco Tarducci (Capodanno in Musica) : Il cantautore e rapper italiano NESLI nel cast dello show di fine anno, Capodanno in Musica. A condurre la serata Federica Panicucci. Anticipazioni e news.(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 10:00:00 GMT)

Capodanno blindato nelle piazze italianePiazze sorvegliate speciali con barriere : Roma si prepara al concerto del Circo Massimo, Milano ospiterà l'evento di fine anno in una piazza Duomo transennata, mentre Torino rinuncia alla festa in piazza, dopo gli incidenti di San Carlo. Tanti i sequestri di botti, cento le persone arrestate.

Barriere e metal detector : Capodanno blindato nelle piazze italiane - : Milleduecento gli uomini schierati nel centro di Roma, dove la sindaca Raggi ha vietato i botti. A Milano, concerto di piazza Duomo presidiato da oltre 250 agenti. Niente San Silvestro in piazza San ...

Capodanno - ecco il piano sicurezza nelle cittàA Roma venti varchi con il metal detector : A due giorni da San Silvestro si definiscono le misure di sicurezza nelle città. A Roma ci saranno venti varchi presidiati dalle forze dell'ordine con metal detector nelle aree di Circo Massimo e Lungotevere dove sono in programma i principali eventi della notte di Capodanno

Roma - parata di Capodanno e concerti nelle Chiese della Capitale : Roma, 27 dic. (askanews) - Come di consuetudine, insieme alla Rome Parade di Capodanno in programma nel cuore del Tridente Romano il pomeriggio del primo gennaio 2018, la compagnia londinese ...

Capodanno 2018 in Italia : tutti i concerti nelle piazze : Sarà il Capodanno più lungo del mondo, assicurano gli organizzatori, con 150 eventi tra musica, cultura e spettacoli. Per il brindisi in Piazzale Fellini ci saranno Daniele Silvestri e Nina Zilli ...

Natale e Capodanno su Thello nelle nuove cabine letto Premium tra Italia e Francia : (Teleborsa) - Prender sonno a Venezia o Milano e aprire gli occhi all'ombra della Torre Eiffel è il finora inappagato sogno dei molti che hanno la Francia e in particolare Parigi nel cuore. Così come ...

