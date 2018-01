Capodanno | festa blindata nelle piazze A Napoli | spari in aria | ragazzino di 12 anni

Buon Anno Modena! Tutto esaurito in centro per la festa di Capodanno : Piazza Roma gremita per il concerto di Silvia Mezzanotte seguita dallo spettacolo di fuochi pirotecnici acompaganto dalle voci di Vasco e Pavarotti. Via Farini, via Emilia centro, Pomposa gremita di ...

Capodanno 2018 - la festa nelle piazze tra musica - show e massima allerta : Firenze, 1 gennaio 2018 - Si festeggia il Capodanno 2018 nelle città, con tanta musica e grandi show. massima allerta da parte delle forze dell'ordine: un occhio speciale viene rivolto alla sicurezza ...

Capodanno 2018 - la festa nel mondo : Tonga e la Nuova Zelanda sono stati tra i primi Paesi a salutare l’arrivo del nuovo anno con i fuochi d’artificio

L'anno che verrà/ Ospiti e anticipazioni del Capodanno di Rai1 : è festa sul palcoscenico - mezzanotte superata! : L'anno che verrà, Ospiti e anticipazioni: da Maratea, Amadeus conduce il Capodanno di Raiuno. Albano e Romina, Malgioglio, Raf, Tiromancino e Patty Pravo tra gli Ospiti (31 dicembre).(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT)

FELICE ANNO NUOVO! AUGURI DI Capodanno 2018/ Immagini e frasi di buon anno : Ligabue - ‘certe notti’ in festa : FELICE anno NUOVO! AUGURI di Capodanno 2018: buone feste e buon anno, frasi e Immagini da inviare ad amici e parenti. I consigli per delle dediche originali, divertenti o sagge via WhatsApp(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 19:28:00 GMT)

Di Maio al Circo Massimo per la festa di Capodanno - polemica Pd-M5S - : Critiche da parte del Partito Democratico che lamenta un possibile utilizzo a scopi elettorali dei festeggiamenti a Roma, ma il Movimento 5 Stelle sottolinea che il candidato premier non salirà sul ...

FUOCHI D'ARTIFICIO Capodanno 2018/ Video - Sydney e Australia regine nello show - la festa arriva ora a Seoul : Come da tradizione, nella notte di CAPODANNO in tutto il mondo l'arrivo del 2018 sarà salutato da FUOCHI D'ARTIFICIO e diversi spettacoli pirotecnici: ecco i più attesi in giro per il mondo(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 17:30:00 GMT)

Dalle Valli al Sebino - la festa è qui : guida al Capodanno bergamasco : Seguono spettacoli e giochi pirotecnici. Sebino A Sarnico si festeggia l'arrivo del nuovo anno con i dj del lago. A partire Dalle 22.30 piazza XX Settembre si trasformerà in una gigantesca pista da ...

Capodanno - Di Maio alla festa al Circo Massimo con Raggi - protesta il Pd : campagna a spese dei romani. M5S precisa : «Tra la gente non sul palco» : «Sarò a Roma al Circo Massimo per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Ci vediamo lì per gli auguri. Sarà un grande anno». E' bastato questo annuncio comparso...

Capodanno blindato - ma la festa si farà : ecco gli appuntamenti da Milano a Palermo : Divieto di botti nei luoghi degli spettacoli e nelle piazze. GLI appuntamenti MUSICALI AL SUD A Napoli concertone a Piazza Plebiscito, con prefiltraggio degli accessi, barriere agli ingressi e ...

Capodanno a Cervia Milano Marittima : cenone e fuochi ai Magazzini del Sale e mega festa sul ghiaccio : Capodanno A Milano Marittima Domenica 31 dicembre a Mima on Ice si festeggia il Gran Capodanno in compagnia degli amici del Papeete e con gli spettacoli dell'arte del fuoco. Dalle 17 , i più piccoli ...

Capodanno : festa blindata nelle piazze : Un rigido piano di sicurezza per permettere a tutti di festeggiare l'arrivo del nuovo anno fra centinaia di eventi musicali. A Roma la sindaca Raggi vieta i botti - Sarà anche quest'anno una festa ...

Federica Panicucci/ Conduttrice di "Capodanno in musica" : "Sarà una grande festa anche per me" : Federica Panicucci sarà al timone del "Capodanno in musica", l'evento live di Canale 5 con la quale Mediaset darà il benvenuto al nuovo anno. Ecco le news...(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 09:03:00 GMT)

Un’area di sicurezza per le donne durante la festa di Capodanno : Una zona di sicurezza per ledonne davanti alla Porta di Brandeburgo: polemiche in Germania per la soluzione escogitata a Berlino per proteggere donne e ragazze durante i festeggiamenti di...