Capodanno | feriti in calo a Napoli

Capodanno - esplode bomba carta a Torino : 4 feriti - danni a case e auto : A Torino, intorno a mezzanotte, ignoti hanno innescato una bomba carta che nell’esplosione ha generato un’onda d’urto che ha danneggiato parzialmente quattro auto parcheggiate in via delle Querce 27 e causato la rottura di vetri delle finestre di trenta abitazioni circostanti, le cui schegge hanno ferito quattro persone. Un 17enne marocchino ha riportato una ferita lacero-contusa alla mano sinistra giudicata guaribile in 12; un ...

Botti di Capodanno : 35 feriti nel Napoletano - anche un bimbo di 8 anni : Complessivamente il numero di feriti è in calo rispetto allo scorso anno, quando il bilancio fu di 46 persone

