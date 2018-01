Capodanno | feriti a causa dei botti e dei proiettili vaganti

Feriti per i botti di Capodanno/ Da Napoli a Torino : nessun morto - ma aumenta il numero dei minori coinvolti : Feriti per i botti di Capodanno a Napoli e Torino: 12enne colpito a una gamba, bomba carta alla Falchera manda in frantumi i vetri delle finestre di 30 abitazioni. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 19:05:00 GMT)

Capodanno ad Aversa - petardo contro commissariato. Due feriti in ospedale per 'botti' - : Aversa " Notte di Capodanno abbastanza movimentata al Pronto Soccorso dell'ospedale "Moscati" di Aversa dove due persone sono giunte con lievi ferite, la prima ad una mano, l'altra alla gamba. Nulla ...

Botti di Capodanno : 35 feriti nel Napoletano - anche bimbo di 8 anni - Bimba colpita a Crotone da proiettile vagante : Trentacinque persone sono rimaste ferite per lo scoppio di Botti durante i festeggiamenti per il Capodanno tra Napoli e provincia. Il più piccolo ha solo 8 anni ed è ferito alla mano destra per lo ...

Capodanno - notte di incidenti stradali : 5 morti e numerosi feriti : Il nuovo anno è iniziato nel modo peggiore per numerosi giovani, coinvolti in diversi incidenti stradali.BariAlle 8.30 di questa mattina, sulla statale che collega Bari a Taranto, si sono registate quattro vittime. Si tratta di tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni di ritorno probabilmente dai festeggiamenti della notte di Capodanno, mentre la quarta vittima è un uomo di 60 anni.Le due vetture su cui viaggiavano i tre ragazzi e il 60enne si sono ...

Botti di Capodanno - il bilancio : nessun morto - feriti in aumento. Le storie : Roma, 1 gennaio 2018 - Come ogni anno, il primo gennaio è tempo di bilanci sulla 'guerra' dei Botti per salutare il 2017. Con una notizia dolceamara: se per il quinto anno consecutivo non si sono ...

Capodanno - quinto anno senza morti per i botti ma aumentano i feriti : Per il quinto anno consecutivo nessun morto per i botti di Capodanno, mentre il numero totale dei feriti è in lieve aumento: a fronte dei 184 dello scorso anno, stavolta sono stati 212, di cui 36 ...

Capodanno a Torino - esplode bomba carta : 4 feriti : Torino, 1 gennaio 2018 - Quattro persone sono rimaste ferite a Torino a causa di un'esplosione di una bomba carta subito dopo la mezzanotte, durante i festeggiamenti di Capodanno. È successo in via ...

Capodanno - 212 feriti in Italia per i botti : 9 gravi - coinvolti 50 minori : Positivi i dati relativi agli incidenti verificatisi nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno 2018: per il quinto anno consecutivo non si sono registrati decessi. Il numero totale dei feriti è risultato in lieve aumento in quanto, a fronte dei 184 dello scorso anno, si è registrato un numero di 212 feriti di cui 36 ricoverati (nove in gravi condizioni). C’è stato un incremento dei ferimenti derivanti dall’uso di armi da fuoco ...

Capodanno : 5 feriti a Lecce e provincia per i botti : Durante i festeggiamenti della notte di Capodanno a Lecce e provincia sono rimaste ferite 5 persone a causa dell’esplosione di artifici pirotecnici. Una persona ha riportato l’amputazione di un dito, si registra anche un ferito a un occhio. L'articolo Capodanno: 5 feriti a Lecce e provincia per i botti sembra essere il primo su Meteo Web.

FERITI PER I BOTTI DI Capodanno/ Napoli e Torino : 12enne colpito a una gamba - bomba carta alla Falchera : FERITI per i BOTTI di CAPODANNO a Napoli e Torino: 12enne colpito a una gamba, bomba carta alla Falchera manda in frantumi i vetri delle finestre di 30 abitazioni. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 11:39:00 GMT)

Aosta - schianto fatale nella notte di Capodanno : morta una 19enne - sei ragazzi feriti : Una ragazza di 19 anni è morta e altri sei giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte sull'autostrada A5 all'altezza di Chambave, in provincia di Aosta. Sono tutti ...

A Napoli 35 feriti per i botti di Capodanno : Sono 35 i feriti per l'esplosione di fuochi d'artificio di Capodanno a Napoli e in provincia. Il dato è in diminuzione rispetto al primo dell'anno 2017 quando i feriti, tra capoluogo e provincia, ...

A Napoli 35 feriti per i botti di Capodanno : Napoli, 1 gen. (Adnkronos) - Sono 35 i feriti per l'esplosione di fuochi d'artificio di Capodanno a Napoli e in provincia. Il dato è in diminuzione rispetto al primo dell'anno 2017 quando i feriti, tra capoluogo e provincia, furono 45. Dei 35 feriti, 13 sono in provincia e 22 in città. Il più giovan

Capodanno di sangue : 35 feriti per i botti a Napoli (12enne colpito da un proiettile) - 4 a Torino. Auto distrutte a Fiumicino : Follie come al solito in Italia durante la notte del 31 gennaio. Un ragazzo di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone da ragazzi che hanno...